Стендап-комік Щегель, який втік з України під час війни, знову у центрі скандалу

За що на Андрія Щегеля подали до суду

Протягом минулого року Сергій Чудаєв займався організацією гастролей та благодійних заходів в Європі з метою популяризації української культури й підтримки наших громадян за кордоном.

У квітні підприємець подав на коміка до суду за порушення контракту.

За його словами, через різкі висловлювання Щегеля він поніс репутаційні збитки, так як комунікація між Comedy Space та деякими артистами ускладнилася.

"Крім репутаційних збитків для всієї індустрії шоубізнесу загалом та організаторів туру, додалася проблема погіршення професійного спілкування та комунікації з артистами, в суспільстві виникла неоднозначна дискусія. МКІП посилив вимоги до виїзду чоловіків-артистів, було скасовано багато благодійних подій, а ще низка опинилася під загрозою", - зазначили в продюсерському центрі.

Сергій Чудаєв (фото: instagram.com/chudaev_sergey)

Тепер Чудаєв вимагає моральну компенсацію від стендапера у розмірі одного мільйона гривень.

"Щегель продовжує своє турне світом і висловлює в публічному просторі наративи, що ганьблять країну, громадян, МКІП, захисників країни і весь ринок шоубізнесу: як менеджерів, так і артистів. Я збільшую суму компенсації до одного мільйона гривень, який піде на допомогу ЗСУ", - заявив бізнесмен.

Андрій Щегель (фото: instagram.com/shchehel2.0)

Додамо, що перше судове засідання за цією справою відбулося шостого вересня.

Нове слухання відбудеться п’ятого жовтня.

З чого почався скандал зі стендап-коміком

Четвертого березня Андрій Щегель під час інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну повідомив про свій від'їзд до Туреччини. Його не зупинили навіть три повістки в армію.

Андрій підкреслив, що зробив це через те, що відчуває себе "вільною людиною".

Комік пояснив, що знайшов можливість виїхати за кордон і "проживати в психологічно комфортній обстановці", отримавши дозвіл на проведення концертів в іншій країні від Міністерства культури України.

Щегель також зазначив, що розглядає Україну як "фікцію" і не відчуває почуття провини перед своїми співвітчизниками, які змушені служити на передовій.

У відповідь Міністерство культури заявило, що вони заохочують виїзди різноманітних художників, творчих особистостей, артистів, музикантів, журналістів та інших представників культури, які усвідомлюють свою роль і громадянську позицію.

Однак випадки, подібні до ситуації з Щегелем, ускладнюють ситуацію для тих, хто справжнім чином докладає зусиль для захисту України та боротьби на культурному фронті.

Додамо, що після своїх зневажливих висловлювань артист вибачився перед українцями, але його репутація вже заплямована, тож навряд чи Щегель зможе виправити ситуацію.