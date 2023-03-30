Щегеля будут судить! Промоутер Comedy Space раскрыл неизвестные детали скандала с комиком

После скандала вокруг бегства из Украины известного стендап-комика Андрея Щегеля во время зарубежных гастролей, история получила большой резонанс в обществе, Минкульт усилил правила выезда мужчин-артистов из страны, а сам организатор тура указывает на репутационный ущерб для всей индустрии.

Основатель продюсерского центра Comedy Space Сергей Чудаев рассказал Styler , что на Щегеля подается судебный иск за нарушение контракта, о последствиях демарша, и самих выступлениях артистов за рубежом, которыми занимался в рамках благотворительных туров.

Так, в течение прошлого года промоутер организовал серию гастролей украинских стендаперов по странам Европы для популяризации нашей культуры, поддержки украинцев за рубежом, привлечения внимания к стране.

В конце лета и начале осени были проведены выезды группы артистов в Польшу, Австрию, Чехию и Словакию, где прошли благотворительные выступления, рассказал Сергей Чудаев.

А вот с туром в Ирландию зимой случился форс-мажор - выехав за границу, артист отказался участвовать в благотворительных концертах и вообще не появился на маршруте, хотя все детали процесса были прописаны в контракте. Инициатором демарша стал Андрей Щегель.

Андрей Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)

"Ситуация со Щегелем на нас повлияла достаточно сильно, мы получили репутационный ущерб, получили кучу неудобств во время заграничной командировки, понесли материальный ущерб. Главное из негатива то, что он воспользовался нашей компанией для своего побега, как следствие - наша репутация понесла потери, что вылилось в усложнение профессионального общения с некоторыми артистами. Именно поэтому мы подаем иск в суд на Щегеля, поскольку он нарушил условия договора, его действия привели к ущербу, как репутационному, так и материальному. И мы в этой ситуации пострадавшая сторона. А как оценить общий ущерб от этой ситуации - уже совсем другая история", - говорит промоутер.

Сергей Чудаев раскрыл подробности о демарше Щегеля (фото предоставлено Styler Чудаевым)

Чудаев отметил, что Щегель имел возможность стать первым среди украинских стендаперов в Европе, для таких гастролей должна быть программа с мощным фронтменом, и именно Щегель - один из немногих, кто мог бы быть им.

"Также Андрей среди комиков один из первых перешел на украинский язык, когда это еще не было мейнстримом, у него реальная была возможность перейти на следующий уровень в своей карьере артиста. И поэтому я не сомневался, что он хочет именно этого, что он настоящий и несет в себе желание помочь своей стране, как он декламировал в своих выступлениях раньше", - рассказал продюсер.

"И тем более я не думал, что он сбежит, подставит свою карьеру, подставит организатора, индустрию, да еще и сделает из этого публичное событие на весь мир, подставив свою страну, которую представляет на международном уровне - это позор на всю жизнь", - добавил он.

Также Сергей Чудаев отметил, что предупредил Щегеля о негативных последствиях из-за такой "инициативы", а также о вероятной реакции со стороны СБУ и Минкульта. Однако стендапера это не остановило.

Андрей Щегель (фото: facebook.com/a.shchegel)

"Что было основанием для такого поведения - неизвестно. Однако сейчас понятно, что он заранее намеревался скрыться и искал любую возможность покинуть Украину", - сказал продюсер.

Он также обратил внимание, что выездные концерты не направлены на зарабатывание денег для организаторов и артистов - "это не о деньгах, это о позиции".

"Зарубежные концерты - инструмент популяризации украинской культуры, инструмент привлечения зрителей и ценителей к благотворительной и волонтерской деятельности, инструмент стимулирования аудитории к пожертвованиям в благотворительные фонды и другие организации, которые занимаются сбором средств на помощь стране" - отмечает пан Сергей.

Сергей Чудаев (фото предоставлено Styler Чудаевым)

Щегель, как надеялся промоутер, должен изменить мнение, вместо этого "был сделан "коминаут", и запущена цепная реакция через СМИ".

"Учитывая это, можно предположить, что Щегель решил "реализовывать свое право на крутую жизнь", как он выразился, вообще и не участвовать в бесплатных концертах, не тратить на них время, потому что из них он не будет получать гонорар. Какие еще у него были мысли, что будет делать дальше, какие еще сюрпризы он готовит для общества у меня нет ни желания, ни времени разбираться. Нам есть что делать, нам нужно работать дальше, наша репутация будет восстановлена, а Щегелем пусть занимаются соответствующие органы", - отметил он.

Однако при этом Сергей Чудаев решил и сам добиваться справедливости - через суд.

Сергей Чудаев подал иск из-за нарушения контракта артистом (фото предоставлено Styler Чудаевым)

Что касается других фигурантов судебного обращения, то они, объясняет продюсер, оказывали давление и угрожали самой компании, ее артистам, а также распространяли ложную информацию в обществе, социальных сетях. От них пан Сергей добивается публичного опровержения фейков.

Чудаев также прокомментировал усиление Минкультом правил выезда за границу после ситуации со Щегелем, высказавшись о вреде для артистов и страны в целом.

"Мы считаем, что Андрей нанес гораздо больше вреда всей индустрии. Из-за его демарша было сорвано большое количество концертов других артистов, которым было отказано в выезде. И вообще, был нанесен удар по доверию к разным деятелям культуры и искусства", - сказал Сергей Чудаев. .

Сергей Чудаев высказался о последствиях демарша стендапера (фото: Comedy Space)

В то же время он выразил уверенность в разрешении этой досадной ситуации, но хоть она повлияла негативно, однако есть и положительные последствия.

"Считаем, что эта ситуация будет к лучшему для общества и страны, потому что чем раньше подобные Щегелю показывают себя, тем лучше, потому что никто не будет сомневаться, кто есть кто", - отметил он.

Также Чудаев отмечает важность и актуальность благотворительных концертов за рубежом, во время которых "есть уникальные возможности влиять на восприятие украинцев в мире".

Один из концертов, организованный командой Сергея Чудаева (фото: Comedy Space)

"Но несмотря ни на что, мы считаем, что важно концентрироваться на помощи стране, чтобы каждый вносил свои усилия в общее дело победы, укрепления общества и восстановления страны. Этим мы и руководствуемся в своей деятельности, и призываем каждого делать именно так. Мы с коллективом компании делаем все, что в наших силах ради единственной для всех цели - победы нашей страны", - сказал промоутер и добавил, что Comedy Space продолжает работать и дальше.

Сергей Чудаев рассказал о ситуации со Щегелем и организации благотворительных выступлений украинских артистов за границей (фото: Comedy Space)