Скандальный стендапер Щегель извинился перед украинцами и пожаловался на угрозы (видео)

Стендапер Андрей Щегель извинился за свои пренебрежительные высказывания в интервью Роману Скрипину и слова "Украина - это цирк с деб*лами, у которых нет шанса на цивилизованную жизнь".

Видео с извинением артист опубликовал у себя на странице Instagram.

Как объяснил стендапер свои скандальные высказывания

"Жаль, что многие средства массового информирования заинтересованы именно в кликбейтах, которые порождают недоразумение и ненависть. Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека - погибать на войне, ведь украинцы сознательно выбирают страну и хотят бороться за нее. В результате это, к сожалению, иногда приводит к гибели лучших детей страны", - заявил артист.

Также просит украинцев полностью посмотреть интервью со Скрипиным и убедиться, что его слова не содержали ни капли пренебрежения.

"Последнее видео моей эмоциональной речи, вырванное из контекста, это лишь моя гневная реакция на бесконечные угрозы расправы и убийства меня и моей семьи, которые просто сводят с ума", - заявил Щегель.

Какими словами извинился Щегель перед украинцами

"Приношу извинения всем, кому этот скандал причинил страдания. Провокация является работой комика, но "поиск врагов и охота на ведьм" вышли за пределы разумного", - сказал артист.

Также Щегель добавил, что хотел быть откровенным с украинцами. И считает, что тот, кто говорит неприятную правду, гораздо безопаснее того, кто говорит то, что люди хотят услышать.

"У Украины есть настоящие враги, и это точно - не я", - завершил свое обращение комик.

Напомним, что на днях Андрей Щегель оскандалился своим высказыванием об украинских защитниках. В интервью Скрипину он заявил это их выбор - погибать.