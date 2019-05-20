Погода стане ще гірше: синоптики засмутили прогнозом

Погода в Україні 20 травня – синоптики дали прогноз на понеділок (фото: pixabay.com)

Погодні умови на заході нашої країни погіршуватися

Прогноз погоди на 20 травня віщує продовження дощової погоди на заході України. Крім грози і зливових дощів очікується посилення вітру. В інших областях нашої країни буде тепла, сонячна погода з невеликою хмарністю. Рівень тепла досягне +23... +29 градусів тепла. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Стовпчики термометрів в середньому будуть триматися на одному рівні - +23... +28 градусів у північних, західних та східних регіонах. На півдні буде трохи тепліше – термометра підніметься до позначки +25... +29 градусів. В нічний час температура опуститься до +11... +17 градусів.

Прогноз погоди на 20 травня – погода в Україні (фото: pixabay.com)

накриють Грозові зливи тільки західну частину України. Дощі з грозами очікуються в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській та Вінницькій областях. В інших регіонах переважатиме ясна погода.

Погода в Україні 19 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

День пам'яті преподобного Іоанна Зедазнийского, мученика Фалалея і преподобного Ніла Сорський. Погоду в цей день визначає місяць: якщо він ріжками донизу — на тепло, а якщо червоний — на дощ. Якщо під час заходу сонячний диск був більше звичного і червоним, наступного дня слід очікувати вітряної погоди без дощу.

Нагадаємо, що раніше українців попередили про небезпеку.

Також синоптики розповіли, якою буде погода на вихідних.

Раніше ми писали, що під Житомиром потужний смерч за кілька хвилин "зніс" 100 гектарів лісу.