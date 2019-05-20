Погода станет еще хуже: синоптики огорчили прогнозом

Погода в Украине 20 мая – синоптики дали прогноз на понедельник (фото: pixabay.com)

Погодные условия на западе нашей страны ухудшаться

Прогноз погоды на 20 мая предвещает продолжение дождливой погоды на западе Украины. Помимо грозы и ливневых дождей ожидается усиление ветра. В остальных областях нашей страны будет теплая, солнечная погода с небольшой облачностью. Уровень тепла достигнет +23… +29 градусов тепла. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Столбики термометров в среднем будут держаться на одном уровне - +23… +28 градусов в северных, западных и восточных регионах. На юге будет немного теплее – термометр поднимется до отметки +25… +29 градусов. В ночное время температура опустится до +11… +17 градусов

Прогноз погоды на 20 мая – погода в Украине (фото: pixabay.com)

Грозовые ливни накроют только западную часть Украины. Дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Винницкой областях. В других регионах будет преобладать ясная погода.

Погода в Украине 19 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

Напомним, что ранее украинцев предупредили об опасности.

Также синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.

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