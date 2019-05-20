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Погода станет еще хуже: синоптики огорчили прогнозом

STYLERЖизнь    20.05.2019 - 06:53
Погода станет еще хуже: синоптики огорчили прогнозом
Погода в Украине 20 мая – синоптики дали прогноз на понедельник (фото: pixabay.com)

Погодные условия на западе нашей страны ухудшаться

Прогноз погоды на 20 мая предвещает продолжение дождливой погоды на западе Украины. Помимо грозы и ливневых дождей ожидается усиление ветра. В остальных областях нашей страны будет теплая, солнечная погода с небольшой облачностью. Уровень тепла достигнет +23… +29 градусов тепла. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Столбики термометров в среднем будут держаться на одном уровне - +23… +28 градусов в северных, западных и восточных регионах. На юге будет немного теплее – термометр поднимется до отметки +25… +29 градусов. В ночное время температура опустится до +11… +17 градусов

Погода станет еще хуже: синоптики огорчили прогнозом

Прогноз погоды на 20 мая – погода в Украине (фото: pixabay.com)

Грозовые ливни накроют только западную часть Украины. Дожди с грозами ожидаются в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Ровенской и Винницкой областях. В других регионах будет преобладать ясная погода.

Погода станет еще хуже: синоптики огорчили прогнозом

Погода в Украине 19 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского, мученика Фалалея и преподобного Нила Сорского. Погоду в этот день определяет месяц: если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю. Если во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

Напомним, что ранее украинцев предупредили об опасности.

Также синоптики рассказали, какой будет погода на выходных.

Ранее мы писали, что под Житомиром мощный смерч за несколько минут "снес" 100 гектаров леса.

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