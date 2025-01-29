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Стали известны имена ведущих Нацотбора на "Евровидение-2025"

Среда 29 января 2025 13:28
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Стали известны имена ведущих Нацотбора на "Евровидение-2025" Тимур Мирошниченко, Маша Ефросинина и Василий Байдак (коллаж: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Катерина Собкова

Финал Нацотбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. Теперь стали известны имена ведущих шоу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Ведущие Нацотбора на Евровидение-2025

Ведущими Нацотбора стали Маша Ефросинина, официальный голос песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак. Звездная тройка будет работать вместе как на главной сцене, так и отдельно на разных локациях.
Стали известны имена ведущих Нацотбора на &quot;Евровидение-2025&quot;
Василий Байдак (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)Отметим, что

Ефросинина уже была ведущей Евровидения-2005, которое проходило в Киеве после триумфальной победы певицы Русланы в 2004 году.

"2005 год. Сто пятьдесят миллионов зрителей включили трансляцию юбилейного 50 песенного конкурса Евровидения вживую из Киева, ведущими которого стала наша пара с Павлом Шилько (DJ Паша). До сих пор физически помню свои волнения и эмоции, которые мне подарил этот опыт. Быть частью такого грандиозного шоу - это, без преувеличения, мечта. И часть моей профессиональной истории. Вот почему Евровидение - любовь!" - подчеркнула она.
Стали известны имена ведущих Нацотбора на &quot;Евровидение-2025&quot;
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Тимур Мирошниченко с 2005 года комментирует международный конкурс Евровидение.

"Конечно, для меня честь в мой юбилейный год работы на песенном конкурсе Евровидение снова быть на сцене Нацотбора. И я с большим трепетом жду финал этого года. Наконец-то наш отбор будет таким, о котором мечтал все 20 лет работы на Евровидении", - отметил он.
Стали известны имена ведущих Нацотбора на &quot;Евровидение-2025&quot;
Тимур Мирошниченко (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Кто стал ведущим предшоу

Вести предшоу Нацотбора будет Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина". Также она присоединится к ведущим бэкстейджа, которые в этом году появятся в звездном гринруме.
Стали известны имена ведущих Нацотбора на &quot;Евровидение-2025&quot;
Анна Тульева (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Когда и где смотреть Нацотбор

Трансляция начнется в субботу, 8 февраля. В 18:00 стартует предшоу, а в 18:30 - финал.

Посмотреть его можно будет на телеканале и сайте "Суспільне Культура", ютуб-канале "Євробачення Україна", фейсбук-страницах "Суспільного" и "Євробачення Україна", а также на сайте евровидения. Трансляцию также можно будет слушать на волнах официального партнера Евровидения - "Радіо Промінь".

Что известно про Нацотбор на Евровидение-2025

11 декабря стал известен лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025 - в нем было 20 участников.

В финал Нацотбора прошло лишь девять из 20-ти. За 10-го участника все желающие смогли проголосовать в "Дії".

Опрос длился с 13 по 17 января. И за это время в нем приняли участие более 262 тысяч украинцев. Наибольшее количество голосов и место в финале Нацотбора получила певица FIЇNKA.

Список всех финалистов Нацотбора

  • FIЇNKA - "Культура"
  • Future Culture - "Waste My Time"
  • KHAYAT "HONOR"
  • KRYLATA - "STAY TRUE"
  • MOLODI - "my sea"
  • Ziferblat - "Bird of pray"
  • Абіє - "Дім"
  • ДК Енергетик - "Сіль"
  • Маша Кондратенко - "No time to cry"
  • Влад Шериф - "Wind of change".

Послушать их песни можно тут.

Ранее стало известно, в каком полуфинале будет выступать Украина на "Евровидении-2025".

Также фаворитка Нацотбора Маша Кондратенко назвала треки финалистов, которые ей нравятся больше всего.

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