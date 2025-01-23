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Нацотбор на Евровидение. Обнародованы все 10 песен финалистов

Четверг 23 января 2025 17:11
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Нацотбор на Евровидение. Обнародованы все 10 песен финалистов Финал Нацотбора состоится уже 8 февраля (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

23 января еврофаны наконец получили возможность услышать все 10 песен участников Нацотбора. Кроме этого, уже определено, под каким номером будет выступать каждый финалист.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию "Суспільного".

Порядковые номера участников

Да, финалисты выбрали для себя номера. Все решал случай, участники получали карточки с цифрами и не могли заранее предугадать, кому именно выпадет шанс выступать первым, а кому - последним.

Итак, порядковые номера финалистов:

  • 1 - Влад Шериф "Wind of change"
  • 2 - Абіе "Дім"
  • 3 - MOLODI "my sea"
  • 4 - Future Culture "Waste My Time"
  • 5 - Маша Кондратенко "No time to cry"
  • 6 - KHAYAT "HONOR"
  • 7 - FIÏNKA "Культура"
  • 8 - KRYLATA "STAY TRUE"
  • 9 - Ziferblat "Bird of pray"
  • 10 - ДК Енергетик "Сіль".

Все песни участников Нацотбора

Влад Шериф "Wind of change"

Абіє "Дім"

MOLODI "my sea"

Future Culture "Waste My Time"

Маша Кондратенко "No time to cry"

KHAYAT "HONOR"

FIÏNKA "Культура"

KRYLATA "STAY TRUE"

Ziferblat "Bird of pray"

ДК Энергетик "Сіль"

Финал Нацотбора состоится уже 8 февраля. Уже известно об изменениях, которые ждут нас во время голосования. Отдать свой голос за участника можно будет не только в "Дії", но и через SMS.

К слову, читайте интервью FIÏNKA, которая высказалась о Нацотборе, Тине Кароль и особом месседже ее песни.

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