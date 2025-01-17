Названо имя 10-го финалиста Нацотбора

Появились результаты голосования, в котором украинцы выбирали 10 финалиста Национального отбора на Евровидение-2025. С большим "отрывом" и невероятной поддержкой зрителей в финал вырвалась FIЇNKA (Ирина Вихованець).

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Результаты голосования за последнего финалиста Нацотбора

Опрос, который проходил в "Дії" длился с 13 по 17 января. И за это время в нем приняли участие более 262 тысяч украинцев. Наибольшее количество голосов и место в финале Нацотбора получила FIЇNKA.

За нее проголосовали почти 80 тысяч участников опроса, то есть примерно 30,40%. И поэтому Финка появится в финале Нацотбора и будет соревноваться с другими 9 участниками за возможность представить Украину на Евровидении.

Итак, теперь список всех финалистов имеет следующий вид:

FIЇNKA - "Культура"

Future Culture - "Waste My Time"

KHAYAT "HONOR"

KRYLATA - "STAY TRUE"

MOLODI - "my sea"

Ziferblat - "Bird of pray"

Абіє - "Дім"

ДК Енергетик - "Сіль"

Маша Кондратенко - "No time to cry"

Влад Шериф - "Wind of change".

Полные версии песен финалистов будут обнародованы уже 23 января.

Кто такая FIЇNKA

Певице 31 год, она родилась в Ивано-Франковской области. Ирина популяризирует гуцульскую культуру. Она не только певица, но и актриса. Также у Фиинки есть собственный юмористический проект на YouTube - "Ліжник TV".

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Артистка замужем, ее избранник - актер Юрий Вихованець. Вместе они воспитывают сына Владислава.

В 2022 году FIЇNKA участвовала в Нацотборе на Евровидение-2023 с песней "Довбуш". В финале она получила 4 место, а победу одержала группа "Tvorchi" с песней "Heart of Steel". На Евровидении они заняли 6 место.