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Названо имя 10-го финалиста Нацотбора

Пятница 17 января 2025 10:30
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Названо имя 10-го финалиста Нацотбора В голосовании победила FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)
Автор: Полина Иваненко

Появились результаты голосования, в котором украинцы выбирали 10 финалиста Национального отбора на Евровидение-2025. С большим "отрывом" и невероятной поддержкой зрителей в финал вырвалась FIЇNKA (Ирина Вихованець).

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".

Результаты голосования за последнего финалиста Нацотбора

Опрос, который проходил в "Дії" длился с 13 по 17 января. И за это время в нем приняли участие более 262 тысяч украинцев. Наибольшее количество голосов и место в финале Нацотбора получила FIЇNKA.

За нее проголосовали почти 80 тысяч участников опроса, то есть примерно 30,40%. И поэтому Финка появится в финале Нацотбора и будет соревноваться с другими 9 участниками за возможность представить Украину на Евровидении.

Итак, теперь список всех финалистов имеет следующий вид:

  • FIЇNKA - "Культура"
  • Future Culture - "Waste My Time"
  • KHAYAT "HONOR"
  • KRYLATA - "STAY TRUE"
  • MOLODI - "my sea"
  • Ziferblat - "Bird of pray"
  • Абіє - "Дім"
  • ДК Енергетик - "Сіль"
  • Маша Кондратенко - "No time to cry"
  • Влад Шериф - "Wind of change".

Полные версии песен финалистов будут обнародованы уже 23 января.

Кто такая FIЇNKA

Певице 31 год, она родилась в Ивано-Франковской области. Ирина популяризирует гуцульскую культуру. Она не только певица, но и актриса. Также у Фиинки есть собственный юмористический проект на YouTube - "Ліжник TV".

Названо имя 10-го финалиста Нацотбора

FIЇNKA (фото: instagram.com/fiinka_official)

Артистка замужем, ее избранник - актер Юрий Вихованець. Вместе они воспитывают сына Владислава.

В 2022 году FIЇNKA участвовала в Нацотборе на Евровидение-2023 с песней "Довбуш". В финале она получила 4 место, а победу одержала группа "Tvorchi" с песней "Heart of Steel". На Евровидении они заняли 6 место.

К слову, ранее FIЇNKA попала в скандал из-за подозрений в плагиате.

Помимо этого, недавно дочь Фарион отреагировала на скандал с участником Нацотбора, который репостил "шутки" о ее маме.

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