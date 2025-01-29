Фаворитка Нацотбора назвала треки финалистов, которые ей нравятся больше всего

Так, среди 10 финалистов Нацотбора-2025 исполнительница выделила песни следующих артистов:

MOLODI - "my sea"

Влад Шериф - "Wind of change"

KRYLATA - "Stay True"

Зиферблат - "Птица молится"

О чем песня Маши Кондратенко на Нацотбор

По словам звезды, "No Time to Cry" - это песня о нормальной ненормальности, если ее описывать двумя словами".

"Когда я ее писала, мне очень сильно хотелось добавить наши народные мотивы. Ведь, в принципе, с них началась вся моя творческая деятельность, когда я пела в детстве украинские народные песни. И для меня было важно вставить в песню нашу ДНК. Во время написания у меня была такая визуальная картинка четкая: маленький домик, в котором виднеется свет, а вокруг полная темнота. И там живет семья, у которой вроде бы все хорошо, на первый взгляд", - поделилась Мария.

"Кто-то занимается своими делами, есть ребенок, который играет. Но вокруг темнота. И это такая параллель на состояние каждого украинца сейчас. Мне очень хотелось, чтобы каждый человек просто это почувствовал. Когда мы утром просыпаемся от обстрелов, а потом идем на работу, или на какие-то встречи - вроде бы все нормально, но на душе у нас очень сильный груз, который нам не дает жить полноценную и нормальную жизнь. И все равно в песне есть месседж, что свет побеждает тьму. Это подчеркивает саунд, который настраивает на волну борьбы", - добавила она.