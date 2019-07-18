ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стала відома зарплата Зеленського: премію не видали

STYLERЖиття    18.07.2019 - 10:58
Стала відома зарплата Зеленського: премію не видали
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський на посту президента України отримав першу повноцінну зарплату

Володимир Зеленський у червні 2019 року заробив на посту президента України 28 тисяч гривень. Про це пише УНН з посиланням на Державне управління справами.

У відомстві нагадали, що з моменту вступу на пост глави держави Зеленський отримав уже дві заробітні платні. Перші гроші президент отримав за кілька днів роботи у травні (інавгурація Зеленського на пост президента відбулася 20 травня). Сума, яка була нарахована Володимиру Олександровичу, склала 12 727 гривень. А у червні президент напрацював на 28 тисяч. 

У ДУС додали, що жодних складових заробітної плати (надбавок, премій тощо) президентові не встановлено.

При цьому, з нарахованої зарплати Зеленським було сплачено податки та збори згідно з чинним законодавством: у травні - 2 481 гривні, у червні - 5 460 гривень.

Зауважимо, що середня заробітна плата в Україні в травні складала 10 239 гривень. У той час українці, які працюють в Києві, отримують в середньому трохи більше 15 тисяч гривень.

Раніше ми писали про те, що Володимир Зеленський відзначився черговим конфліктом під час свого візиту в Миколаїв.

Порішали і порішали: Зеленський нагрубив голові Миколаївської ОДА (відео) Зеленський вніс в Раду два невідкладні законопроекти
Новини України Володимир Зеленський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся