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Я був малороссом: Зеленський поскандалив в Миколаєві

STYLERЖиття    17.07.2019 - 19:13
Я був малороссом: Зеленський поскандалив в Миколаєві
Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленського закликали довести, що він "малорос". Президент висунув зустрічну вимогу

Володимир Зеленський відзначився ще одним конфліктом під час свого візиту в Миколаїв. Він зустрівся з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко і між ними виникла суперечка, так як журналісти нагадали, що під час виборчої кампанії вона назвала Зеленського "малороссом". Відео розмістили на YouTube-каналі "НикВести".

Вікторія Москаленко під час президентських виборів писала в коментарях на Facebook, що Володимир Зеленський "малорос" і закликала його зняти свою кандидатуру.

"Я взагалі нормально ставлюся до критики. Я жива людина, я сам критикував, тому я вважаю, що це нормально. Але я не знаю Вікторію, я не знаю, хто це така. Вікторія зі мною сьогодні познайомилася перший день", - сказав Зеленський.

Він поцікавився при особистій зустрічі у Москаленко, чим же він їй так не подобається.

"Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос?" — запитав він.

"Я так не вважаю. Просто на той момент підтримувала Порошенко", – відповіла Москаленко.

"На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?.. Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував на її слова президент України.

Зеленський поскандалив з Москаленко в Миколаєві (YouTube/НикВести)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський нагрубив голові Миколаївської ОДА.

А також розповідали про те, що Офіс Зеленського знову потрапив у скандал.

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