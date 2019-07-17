Я був малороссом: Зеленський поскандалив в Миколаєві

Зеленського закликали довести, що він "малорос". Президент висунув зустрічну вимогу
Володимир Зеленський відзначився ще одним конфліктом під час свого візиту в Миколаїв. Він зустрівся з головою Миколаївської облради Вікторією Москаленко і між ними виникла суперечка, так як журналісти нагадали, що під час виборчої кампанії вона назвала Зеленського "малороссом". Відео розмістили на YouTube-каналі "НикВести".
Вікторія Москаленко під час президентських виборів писала в коментарях на Facebook, що Володимир Зеленський "малорос" і закликала його зняти свою кандидатуру.
"Я взагалі нормально ставлюся до критики. Я жива людина, я сам критикував, тому я вважаю, що це нормально. Але я не знаю Вікторію, я не знаю, хто це така. Вікторія зі мною сьогодні познайомилася перший день", - сказав Зеленський.
Він поцікавився при особистій зустрічі у Москаленко, чим же він їй так не подобається.
"Я малорос? Ви серйозно вважаєте, що я малорос?" — запитав він.
"Я так не вважаю. Просто на той момент підтримувала Порошенко", – відповіла Москаленко.
"На той момент я був малоросом, а зараз виправився і став українцем?.. Доведеться вам якось виживати, зі мною, з малоросом, ну якось так", - відреагував на її слова президент України.
Зеленський поскандалив з Москаленко в Миколаєві (YouTube/НикВести)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський нагрубив голові Миколаївської ОДА.
А також розповідали про те, що Офіс Зеленського знову потрапив у скандал.