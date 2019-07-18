ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розповів про цікаві факти життя своєї родини

STYLERЖиття    18.07.2019 - 09:13
Зеленський розповів про цікаві факти життя своєї родини
Зеленський розповів про свій день і хвилюванні першої леді (фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський записав відео під час поїздки на електрокарі Tesla

Президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, в якому розповів про те, що його день починається о 6:30, але іноді він встає в 7 годин ранку. Нове відео глава держави опублікував на своїй сторінці в YouTube.

Зеленський розповів українцям, що лягає спати близько 12 години ночі. При цьому він переглядає такі соціальні мережі, як Facebook і Instagram.

Президент також розповів про свою дружину Олену Зеленську. Він зазначив, що перша леді дуже хвилюється і вона дуже педантична людина. Крім того, Олена до всього дуже серйозно ставиться.

Зеленський розповів про свій день і хвилюванні першої леді (відео: YouTube/Зе!Президент)

А ось дочка президента вже звикла до нового статусу свого батька, але спочатку вона теж дуже хвилювалася. Що стосується його сина, то він дуже радий, що його батько став президентом України.

"Але ми йому сказали, що такого говорити не можна, тому він говорить: "Я син ви знаєте кого", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Справа в тому, що у президента використовували без дозволу унікальний шрифт каліграфа Чебаника.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Володимира Зеленського відсвяткувала своє 15-річчя. Styler показав яскраві фото іменинниці.

Ми також писали про те, що кортеж Зеленського потрапив у ДТП з дітьми в Запорізькій області. Інцидент стався 14 липня між населеними пунктами Василівка та Мелітополь.

Я був малороссом: Зеленський поскандалив в Миколаєві Порішали і порішали: Зеленський нагрубив голові Миколаївської ОДА (відео)
Новини України Володимир ЗеленськийПрезидент
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся