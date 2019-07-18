Зеленський розповів про цікаві факти життя своєї родини

Зеленський розповів про свій день і хвилюванні першої леді (фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський записав відео під час поїздки на електрокарі Tesla

Президент України Володимир Зеленський записав відеоролик, в якому розповів про те, що його день починається о 6:30, але іноді він встає в 7 годин ранку. Нове відео глава держави опублікував на своїй сторінці в YouTube.

Зеленський розповів українцям, що лягає спати близько 12 години ночі. При цьому він переглядає такі соціальні мережі, як Facebook і Instagram.

Президент також розповів про свою дружину Олену Зеленську. Він зазначив, що перша леді дуже хвилюється і вона дуже педантична людина. Крім того, Олена до всього дуже серйозно ставиться.

Зеленський розповів про свій день і хвилюванні першої леді (відео: YouTube/Зе!Президент)

А ось дочка президента вже звикла до нового статусу свого батька, але спочатку вона теж дуже хвилювалася. Що стосується його сина, то він дуже радий, що його батько став президентом України.

"Але ми йому сказали, що такого говорити не можна, тому він говорить: "Я син ви знаєте кого", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, що офіс Зеленського знову потрапив у скандал. Справа в тому, що у президента використовували без дозволу унікальний шрифт каліграфа Чебаника.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Володимира Зеленського відсвяткувала своє 15-річчя. Styler показав яскраві фото іменинниці.

Ми також писали про те, що кортеж Зеленського потрапив у ДТП з дітьми в Запорізькій області. Інцидент стався 14 липня між населеними пунктами Василівка та Мелітополь.