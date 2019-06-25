Без премій: названа перша президентська зарплата Зеленського

Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Названа сума окладу, який Володимир Зеленський отримав за травень

Володимир Зеленський отримав свою першу зарплату на посаді Президента України і в Адміністрації розповіли, яку суму нарахували главі держави за перші 30 днів. Запит на дану інформацію подало видання "Фактор" і отримало офіційну відповідь від Адміністрації президента України.

В документі зазначено, що за травень 2019 року Володимир Зеленський отримав посадовий оклад у розмірі 12 727 гривень. Новообраному президенту не було нараховано за травень ніяких надбавок і премій, а з самого окладу було утримано 2 481 гривню обов'язкових зборів і податків.

Скріншот документа (factor-news.info)

Як з'ясувалося, це набагато менше, ніж отримує наприклад, генеральний прокурор України. Раніше ми писали, що оклад Юрія Луценка, генпрокурора, за травень склав 37 тисяч гривень, а з урахуванням всіх надбавок та премій йому нарахували в травні 105 017 гривень. З цієї суми утримано податки і збори і на руки Юрій Луценко отримав 84 539 гривень.

Також ми розповідали про те, які зарплати будуть в партії "Слуга народу". Голова цієї партії і перший номер у списку, политехнолог Дмитро Разумков зазначив, що на сьогоднішній день зарплата народного депутата у розмірі 30 тисяч гривень – достатня для нормального існування.

Крім того, ми розповідали про те, які ціни на обіди в їдальні Адміністрації президента України.