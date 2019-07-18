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Стала известна зарплата Зеленского: премию не выдали

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 10:58
Стала известна зарплата Зеленского: премию не выдали
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский на посту президента Украины получил первую полноценную зарплату

Владимир Зеленский в июне 2019 году заработал на посту президента Украины 28 тысяч гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственное управление делами.

В ведомстве напомнили, что с момента вступления на пост главы государства Зеленский получил уже две заработные платы. Первые деньги президент получил за несколько дней работы в мае (инаугурация Зеленского на пост президента состоялась 20 мая). Сумма, которая была начислена Владимиру Александровичу, составила 12 727 гривен. А в июне президент наработал на 28 тысяч.

В ГУД добавили, что никаких составляющих заработной платы (надбавок, премий и тому подобное) президенту не установлено.

При этом, из начисленной зарплаты Зеленским были уплачены налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством: в мае - 2 481 гривны, в июне - 5 460 гривен.

Заметим, что средняя заработная плата в Украине в мае составляла 10 239 гривен. В то же время украинцы, которые работают в Киеве, получают в среднем чуть больше 15 тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский отметился очередным конфликтом во время своего визита в Николаев.

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