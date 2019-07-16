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Зеленський доручив розпочати підготовку до заявки на проведення Олімпіади

Новини » Політика    16.07.2019 - 13:41
Зеленський доручив розпочати підготовку до заявки на проведення Олімпіади
Ілюстративне фото (noc-ukr org.jpg)

Зеленський заявив про необхідність розвитку спортивної інфраструктури України

Президент України Володимир Зеленський доручив розпочати підготовку України до заявки на проведення Олімпійських ігор. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

За попередньою інформацією, Зеленський поставив завдання розробити стратегічний план, щоб претендувати на проведення Олімпійських ігор.

"Нам потрібен певний план, що ми, скажімо, готові за 3-4 роки все побудувати, і тоді можемо бути в черзі і прийняти Олімпіаду. Ми повинні бути амбітними", - підкреслив президент.

За словами президента, зараз потрібно розвивати спортивну інфраструктуру, яку потім можна буде використовувати для проведення Олімпійських ігор.

Також, він зазначив, що треба "дати завдання нашим хлопцям, які шукають інвестиції, дати завдання нашому бюджету, щоб щорічно виділялися гроші на об'єкти, які нам потрібні, а потім ці гроші будуть використані для Олімпіади".

У свою чергу, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка зазначив, що найближчі Олімпійські ігри, на проведення яких Україна може подавати заявку, - це зимова Олімпіада в 2030 році або літня - в 2032 році. При цьому, він додав, що зараз найбільш реалістично провести в Україні одні з наступних зимових або літніх Юнацьких Олімпійських ігор.

Нагадаємо, українські спортсмени на Європейських іграх 2019, які завершилися в Мінську (Білорусь), завоювали 51 медаль - 16 золотих, 17 срібних і 18 бронзових.

 

 

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