ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Названо способи, які нададуть блиску шкіряному взуттю: буде сяяти як нове

Новость на русском →
П'ятниця 16 вересня 2022 22:13
Названо способи, які нададуть блиску шкіряному взуттю: буде сяяти як нове Як відполірувати шкіряне взуття (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто шкіряне взуття за сезон може втрачати свою еластичність та блиск. Для того, щоб зберегти взуття у гарному стані, існують природні та ефективні способи.

Про це пише SantePlus.

З часом шкіряне взуття може потріскатися і втратити свій гладкий та блискучий вигляд. Нема потреби вдаватися до засобів по догляду за взуттям, адже є продукти, які є у кожному будинку.

Як відполірувати шкіряне взуття

Існує безліч простих порад на основі натуральних, легкодоступних і недорогих інгредієнтів.

Допоможе цибуля

Потрібно взяти одну цибулину та розрізати її навпіл. Потім шматочком цибулі потріть усі кути черевика і дайте висохнути. Після цього ваше взуття буде знову сяяти.

Оливкова олія та лимон

Для початку капніть краплю оливкової олії на пару взуття, а потім за допомогою м’якої сухої тканини протріть всю поверхню круговими рухами. Після цього додайте кілька крапель лимона і ваше взуття знову буде як нове.

Бджолиний віск

Такий ефективний продукт глибоко живить шкіру, надаючи їй блиску. Щоб зробити такий засіб, потрібно:

  • 60 мл скипидару;
  • 100 г бджолиного воску;
  • 60 мл води;
  • 25 г марсельського мила.

У каструлі розтопіть віск перед додаванням скипидару. Потім візьміть другу каструлю, закип’ятіть воду і розведіть у ній марсельське мило. Змішайте вміст двох каструль і дайте охолонути.

Раніше ми повідомляли, як швидко реанімувати липучку на взутті.

Також ми писали, як врятувати ноги від натирання та мозолів.

Читайте РБК-Україна в Google News
обувь ноги
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя