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Ці три простих засоби врятують ваші ноги від натирання і мозолів

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Понеділок 27 червня 2022 21:55
Ці три простих засоби врятують ваші ноги від натирання і мозолів Фото: Які засоби врятують від мозолів і натирання (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Влітку проблеми з взуттям можуть виникнути навіть в самому зручному і комфортному взутті. Від спеки починають натирати найзручніші босоніжки, а мозолі з'являються дуже швидко. Ще однією бідою можуть стати натоптиші.

Справитися з цією проблемою допоможуть три простих засоби, які є в кожному будинку. Як носити взуття влітку, щоб вона не натирала - читайте нижче.

Влітку натирає будь-яке взуття і навіть старе і розношене. Ми п'ємо багато води, ноги набрякають, і звичні босоніжки починають тиснути. А ще ми в спеку починаємо потіти, а це створює додаткові умови, щоб ноги терлися об взуття - і мозолів не уникнути.

Спосіб 1

Якщо ви вдягаєте взуття з відкритим носиком або літне закрите взуття, то використовуйте звичайну дитячу присипку. Перед виходом на вулицю нанесіть присипку на ноги та взувайтеся. Це вбереже ваші ноги від мозолів і натирань.

Спосіб 2

Літні балетки та мокасини не будуть вам натирати, якщо ви будете використовувати звичайний дезодорант. На чисту суху шкіру ніг нанесіть дезодорант. Досить буде нанести в тих місцях, де зазвичай взуття натирає. Ноги потіти не будуть, взуття не зіпсується і мозолі вас турбувати не будуть.

Спосіб 3

Якщо ви носите влітку взуття з ремінцями, то купіть в аптеці пасту Теймурова. Вона недорога, один тюбик коштує 30-40 гривень. Нанесіть цю мазь на суху шкіру ніг після душу. Дочекайтеся її висихання і після цього взувайтеся. Ніяких натирань і мозолів не буде.

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