ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як швидко реанімувати липучку на взутті: найпростіший лайфхак

Новость на русском →
П'ятниця 28 січня 2022 18:44
Як швидко реанімувати липучку на взутті: найпростіший лайфхак Фото: Як легко і швидко відновити липучку на взутті (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Взуття на липучках дуже зручне і комфортне. Найчастіше це - спортивне взуття, дитяче або легке літне. Але найбільша неприємність цього взуття - липучки з часом перестають триматися і це заподіює масу незручностей.

Як швидко реанімувати липучки на взутті – читайте нижче.

Згодом м'яка частина липучки розпушується і це призводить до того, що застібка перестає триматися. Ще одна причина - до липучки налипають нитки, шерсть або катишки одягу.

Єдиний спосіб врятувати улюблене взуття був тільки один - віднести її в майстерню і замінити липучки. Це додаткові витрати, та й живуть потім такі липучки недовго.

Але існує народний спосіб реанімації липучки. Цим способом можна врятувати не тільки застібку на взутті, а й на куртках, сумках або рюкзаках.

Вам знадобиться звичайна запальничка або сірник. Потрібно акуратно підпалити розпатлані кінці липучої частини. Але будьте обережні, щоб не спалити ворсинки липучки.

Проводьте процедуру біля включеного крана з водою - у ванній або біля умивальника. Це дозволить вам швидко зупинити процедуру, якщо щось піде не так.

Візьміть голку та акуратно видаліть все сміття з вашої липучки. Якщо вона буде забита чимось жорстким, то запальничка не допоможе.

Постарайтеся не обпектися, оскільки кінчики липучки будуть плавитися трохи. Але після цієї процедури, липучка стане як нова!

Як відновити липучки на взутті

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко помити жалюзі, не знімаючи їх з вікон.

А також розповідали про те, де в побуті можна використовувати лак для волосся – про такі секрети ви точно не знали.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаки советы
LITE
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів
Кращий стрітстайл на Тижні моди в Парижі: топ-15 образів