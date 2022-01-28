Як швидко реанімувати липучку на взутті: найпростіший лайфхак

Взуття на липучках дуже зручне і комфортне. Найчастіше це - спортивне взуття, дитяче або легке літне. Але найбільша неприємність цього взуття - липучки з часом перестають триматися і це заподіює масу незручностей.

Як швидко реанімувати липучки на взутті – читайте нижче.

Згодом м'яка частина липучки розпушується і це призводить до того, що застібка перестає триматися. Ще одна причина - до липучки налипають нитки, шерсть або катишки одягу.

Єдиний спосіб врятувати улюблене взуття був тільки один - віднести її в майстерню і замінити липучки. Це додаткові витрати, та й живуть потім такі липучки недовго.

Але існує народний спосіб реанімації липучки. Цим способом можна врятувати не тільки застібку на взутті, а й на куртках, сумках або рюкзаках.

Вам знадобиться звичайна запальничка або сірник. Потрібно акуратно підпалити розпатлані кінці липучої частини. Але будьте обережні, щоб не спалити ворсинки липучки.

Проводьте процедуру біля включеного крана з водою - у ванній або біля умивальника. Це дозволить вам швидко зупинити процедуру, якщо щось піде не так.

Візьміть голку та акуратно видаліть все сміття з вашої липучки. Якщо вона буде забита чимось жорстким, то запальничка не допоможе.

Постарайтеся не обпектися, оскільки кінчики липучки будуть плавитися трохи. Але після цієї процедури, липучка стане як нова!

Як відновити липучки на взутті