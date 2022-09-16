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Названы способы, которые придадут блеск кожаной обуви: будет сиять как новая

Новина українською →
Пятница 16 сентября 2022 22:13
Названы способы, которые придадут блеск кожаной обуви: будет сиять как новая Как отполировать кожаную обувь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто кожаная обувь за сезон может потерять свою эластичность и блеск. Для того, чтобы сохранить обувь в хорошем состоянии, существуют естественные и эффективные способы.

Об этом пишет SantePlus.

Со временем кожаная обувь может потрескаться и потерять свой гладкий и блестящий вид. Нет необходимости прибегать к средствам по уходу за обувью, ведь есть продукты, которые есть в каждом доме.

Как отполировать кожаную обувь

Существует множество простых советов на основе натуральных легкодоступных и недорогих ингредиентов.

Поможет лук

Нужно взять одну луковицу и разрезать ее пополам. Затем кусочком лука потрите все углы ботинка и дайте высохнуть. После этого ваша обувь будет снова сиять.

Оливковое масло и лимон

Для начала капните каплю оливкового масла на пару обуви, а затем с помощью мягкой сухой ткани протрите всю поверхность круговыми движениями. После этого добавьте несколько капель лимона и ваша обувь снова будет как новая.

Пчелиный воск

Такой эффективный продукт глубоко питает кожу, придавая ей блеск. Чтобы сделать такое средство, нужно:

  • 60 мл скипидара;
  • 100 г пчелиного воска;
  • 60 мл воды;
  • 25 г марсельского мыла.

В кастрюле растопите воск перед добавлением скипидара. Затем возьмите вторую кастрюлю, вскипятите воду и разведите в ней марсельское мыло. Смешайте содержимое двух кастрюль и дайте остыть.

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