Цены на АЗС пошли вверх: сколько стоит бензин, дизель и газ 17 июля

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На рынке горючего наблюдается тенденция к повышению цен в ряде сетей. На 17 июля операторы SOCAR и "Укрнафта" обновили ценники на отдельные виды горючего.

Сколько стоит горючее перед выходными и во сколько обойдется заправить полный бак сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.