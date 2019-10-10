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Гвоздик не зможе підтримати Усика в дебютному бою в супертяжах

Новини » Спорт    10.10.2019 - 12:12
Гвоздик не зможе підтримати Усика в дебютному бою в супертяжах
Фото: Гвоздик з Усиком у Харкові (instagram.com/alex_gvozdyk)

Чемпіон WBC готується до бою проти Бетербієва

Чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик повідомив, що не зможе відвідати дебютний бій свого друга Олександра Усика в суперважкому дивізіоні. Про це він написав у своєму Instagram.

Український напівважковаговик в даний момент готується до об'єднувального поєдинку проти володаря поясу IBF Артура Бетербієва, який відбудеться 18 жовтня 2019 року у Філадельфії.

Попри це, Гвоздик побажав успіху Усику і пообіцяв підтримувати його дистанційно.

"У зв'язку з тренувальним процесом не можу приїхати та особисто підтримати, але буду дивитися і вболівати за мого друга! Саня удачі! Роби, як вмієш!" - підкреслив Гвоздик.

Раніше повідомлялося, що українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко відвідають титульний бій у напівважкій вазі Гвоздика проти росіянина.

Сам Усик проведе свій поєдинок в Чикаго 12 жовтня на Wintrust Arena. Він дебютує у суперважкому дивізіону в поєдинку проти Чазз Уїзерспуна. Напередодні українець і американець провели відкриті тренування.

Ломаченко попередній поєдинок провів 31 серпня, перемігши Люка Кемпбелла за титул чемпіона світу за версією WBC. Також українець володіє титулами за версіями WBA і WBO.

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