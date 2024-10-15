Слава Демин сказал все, что думает о рейдах ТЦК на концертах: "Если отбросить эмоции"

"Мне кажется, что, конечно, есть люди, которые боялись идти на концерт, но это не большее количество людей. Это первое. А во-вторых, насколько я понимаю, арестовывали тех людей, которые нарушали определенный закон. Если отбросить эмоции и посмотреть на эту историю именно под таким углом", - заявил Слава.

Также он поделился мнением о том, что из-за таких рейдов артисты якобы могут начать отменять концерты. Эти слухи начали появляться в сети уже после первой "облавы" на концерте "Океана Эльзы".

"Думаю, что нет. Потому что мы все же помним, что концерты планируются заранее и организаторы также делают концерты заранее. За полгода, даже иногда за год. Поэтому я думаю, что ближайшие месяцы, до нового года, никто концерты отменять не будет", - считает Демин.

Демин сделал заявление о рейдах ТЦК (фото: instagram.com/slavademin_official)

"Я думаю, что просто артисты и их менеджмент, да и организаторы, также будут наблюдать, как будут дальше развиваться эти так называемые рейды. И покажет время. Потому что, например, находясь на третьем концерте "Океана Эльзы", я не увидел ни одного представителя ТЦК или полиции. Соответственно, я так понимаю, что была одноразовая акция", - добавил он.

Кроме того, в комментарии для РБК-Украина своим мнением поделился известный продюсер Вадим Лисица. Он заявил, что эти рейды действительно могут пугать, но нарушающих закон.

"По моему мнению, рейды ТЦК обычно немного пугают уклонистов и нарушителей. Но я не думаю, что музыкальная культура пострадает от наведения порядка в этой сфере. Сейчас решается, будет ли существовать Украина как Государство. Для нас это самое важное", - заявил Лисица.

Вадим Лисица (скриншот)

Рейды ТЦК в Украине - где они состоялись

11 октября ТЦК появились на концерте "Океана Эльзы", но на втором и третьем "сольнике" группы их не было.

Впрочем, затем ситуация повторилась в Черкассах. ТЦК появились на концерте юмориста Антона Тимошенко. А 14 октября стало известно об "облаве" в Харькове. ТЦК устроили рейд на фестивале, а впоследствии стало известно, что некоторых артистов они забрали с собой.