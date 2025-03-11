Скандала из-за костюмов не будет. В чем украинская делегация приехала на встречу с США в Джидде: видео и фото

Почему все говорят об одежде украинской делегации?

Во время предыдущих международных встреч украинская делегация выбирала разные стили одежды. Особое внимание к этому вопросу мировые СМИ начали уделять после того, как во время недавнего визита в США на встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом Владимир Зеленский пришел не в "традиционном" костюме, а в черном наряде с украинским гербом на груди.

Это вызвало раздражение Трампа, который отметил дресс-код украинского президента во время пресс-конференции.

Данный инцидент обсуждался в социальных сетях и СМИ не меньше, чем дальнейший спор Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Однако большинство мировых лидеров поддержали украинского президента, а о неуместном комментарии американского президента даже начали слагать песни. Кроме того, поведение представителей Белого дома стало объектом высмеивания на американском телевидении.

9 марта, во время вручения Шевченковской премии, уже и сам Зеленский, выступая перед культурным и художественным сообществом Украины, пошутил об отсутствии костюма.

"Еще раз благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме", - сказал он. Владимир Зеленский (фото: FirstLadyOfUkraine)

Вместе с тем американцы начали скупать одежду, напоминающую стиль Зеленского. В частности вырос спрос на поло и футболки, аналогичные тем, которые часто носит президент Украины.

Таким образом граждане США выражают свою солидарность с нашей страной, выбирая одежду, которая стала символом украинского лидерства и стойкости во время войны.

Как выглядят представители Украины на встрече с США в Джидде

Сегодня же для встречи с американцами Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса оказались выбрали строгие темные костюмы и галстуки сдержанных цветов.

Не исключено, что украинская сторона сознательно выбрала такой формат одежды, чтобы подчеркнуть рабочую атмосферу встречи и избежать любых отвлекающих факторов, в том числе спекуляций вокруг внешнего вида. Встреча Украины и США в Джидде (фото: x.com/alekhbariyatv)

"Ну пока о переговорах между США и Украиной известно точно только один факт - все в костюмах", - пошутил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк. Встреча Украины и США в Джидде (фото: Getty Images)

Что известно о переговорах в Саудовской Аравии

11 марта 2025 года в Джидде состоятся переговоры между делегациями Украины и США, направленные на поиск путей завершения войны с Россией и восстановления двусторонних отношений.

С украинской стороны на переговорах будут подняты вопросы установления режима тишины на море, запрета на дальнобойные удары и освобождения пленных. Эти меры считаются такими, что их можно быстро реализовать и контролировать. Кроме того, Украина готова подписать соглашение по редкоземельным ископаемым во время встречи.

Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Волц и специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. Основная цель переговоров, по словам американцев, оценить готовность Украины к компромиссам для достижения мира и обсудить возможность восстановления военной помощи и обмена разведданными, которые были приостановлены после напряженных переговоров между президентами США и Украины.

Владимир Зеленский не будет принимать непосредственного участия в переговорах между делегациями. Однако он выразил надежду на конструктивный диалог и весомые результаты встречи.

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