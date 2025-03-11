Трамп 50 дней на должности президента: Белый дом назвал список достижений
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Президент США Дональд Трамп по состоянию на вечер, 10 марта (в Штатах до сих пор понедельник), пребывает в должности главы государства 50 дней. Также под его руководством уже есть 50 побед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Белого дома в соцсети Х.
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп отмечает 50 дней своего пребывания у власти, и он уже зарекомендовал себя как самый влиятельный президент нашего времени. Победы не прекращаются — и президент Трамп только начинает", - говорится в сообщении.
Также Белый дом привел список 50 побед американского народа под руководством Трампа за первые 50 дней. В частности, он:
- обеспечил безопасность границы беспрецедентным образом;
- подписал закон в честь Лейкена Рали, который вступил в силу. Данный документ гласит о том, что нелегальные иммигранты, арестованные или обвиненные в краже или насилии, будут заключены под стражу. Этот закон реализован в память о студенте колледжа из Джорджии Лейкене Райли, которого убил нелегальный иммигрант;
- Трамп начал депортацию нелегальных иммигрантов-убийц, насильников и наркоторговцев;
- анонсированные пошлины президента выравнивают условия игры для американских рабочих;
- Трамп взялся за решение фентанилового кризиса;
- обеспечил миллиарды новых долларов в США;
- возвращает производство в Америку;
- спас американских граждан, удерживаемых в заложниках за рубежом (в частности, из Венесуэлы, Афганистана, плена ХАМАС, РФ и Беларуси);
- восстановил максимальное давление на Иран;
- подписал указ о восстановлении на службе с выплатой компенсаций военнослужащим США, которые были уволены в связи с принятым во времена Байдена мандатом на вакцину COVID-19;
- обеспечил арест международного террориста Мохаммада "Джафара" Шарифулла;
- высвободил американскую энергию (США стали самым большим экспортером природного газа в мире, открыло 625 млн акров для морского бурения, учрежден нацсовет для максимального использования обширных энергетических ресурсов Америки);
- закончен запрет Байдена на экспорт сжиженного природного газа;
- ампутировал все прокитайские и антиамериканские энергетические постановления администрации Байдена, которые сокращали рабочие места;
- закончил злоупотребление администрацией Байдена схемой условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов;
- стремится к миру во всем мире;
- Трамп подписал указ о защите детей от химического и хирургического увечья;
- закончил несправедливую практику принуждения женщин соревноваться с мужчинами в спорте;
- прекращает расточительство, мошенничество и злоупотребления в правительстве;
- реформирует федеральную бюрократию;
- закончил инициативы "разнообразия, равенства и инклюзивности";
- положил конец идеологической обработке американских студентов;
- закончил превращение правительства в оружие против своих граждан;
- отменил закон против американских граждан (конец цензуре, антихристианским предубеждениям, помилование 23 американцев преследуемых администрацией Байдена и двух полицейских, которых посадили за выполнение своих обязанностей);
- Трамп делает жизнь более доступной для рядовых американцев;
- сделал официальной политикой правительства США, что существует только два пола;
- прекращает антисемитизм в университетских городках;
- сократил бюрократическую "волокиту";
- вернул найм на основе заслуг;
- довел набор в армию до самого высокого уровня за последние десятилетия;
- запретил финансирование БАПОР - агентства ООН, в котором работали сотни боевиков ХАМАС и джихада;
- возобновлено пограничной стены - добавлено более чем 400 миль стены, построенной во время его первого срока;
- прекращает мандат Байдена на электромобили;
- положил конец войне с криптовалютой;
- учредил Комиссию "Сделаем Америку снова здоровой", которая перенаправляет национальное внимание на укрепление здоровья, а не просто на борьбу с болезнями;
- расширил доступ к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО);
- учредил Управление по делам вероисповедания, которое призвано защищать религиозные свободы американцев;
- восстановил прозрачность правительства (приказал рассекретить документы, связанные с убийством президента США Джона Кеннеди и преподобного доктора Мартина Лютера Кинга);
- повысил стандарты для правоохранительных органов;
- возвращает закон и порядок в американские города (восстановлена смертная казнь за тяжкие федеральные преступления; призвал конгресс принять законопроект о борьбе с преступностью, который который ужесточает наказание рецидивистов и одновременно усиливает защиту сотрудников полиции, чтобы они спокойно могли выполнять свою работу, не опасаясь последствий);
- Трамп реформировал федеральную систему реагирования на стихийные бедствия;
- расправился с так называемыми "городами-убежищами";
- откатил назад попытки Байдена ввести обязательные бумажные трубочки;
- поручил министру финансов прекратить выпуск пенни, стоимость которого составляет 3,69 цента;
- прекратил утверждение обременительной для Нью-Йорка схемы "ценообразования в условиях перегруженности дорог";
- заставил Вашингтон очистить лагеря бездомных;
- прекращает "удушающую хватку Китая над Панамским Уралом, стремясь вернуть его под законное владение США;
- приостановил внедрение обременительных требований к отчетности, которые обременяют малый бизнес ненужной бюрократической волокитой.
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