Американский певец спел о костюме Зеленского: этот хит стал вирусным

Исполнитель назвал свою песню If only Zelenskyy had a nice suit ("Если бы у Зеленского был хороший костюм"). Он высмеял упреки, что украинский лидер якобы проигнорировал рекомендации администрации США прийти на мероприятие в костюме.

"Страсть к фашизму", - подписал свое видео певец.

Отметим, что почти за сутки ролик был просмотрен более 5 миллионов раз, а также набрал около 2,5 тысяч лайков - и стал настоящим хитом в сети.

Перевод песни Рона Галло

Если бы у Зеленского был красивый костюм,

И он не носил все черное, чтобы соответствовать своим войскам.

В то время как они ходят в туалет в консервную банку

Овальный кабинет заполнен кучей д*лбаных квадратов, которые говорят: "Мы понимаем, что ты в отчаянии".

Но разве не нашлось ничего лучше, что ты мог бы надеть?

Мы понимаем, что на твою страну напали несправедливо.

Но разве ты умрешь, если скажешь "спасибо" и "пожалуйста"?

Мы отвлекаемся от нашего фашистского режима,

Чтобы попытаться помочь тебе сохранить твой мир.

Как ты смеешь перебивать меня, когда я перебиваю тебя?

Как ты смеешь перебивать меня, когда я кричу на тебя?

Если бы у Зеленского был красивый костюм.

Возможно, мы могли бы что-то сделать.

Если бы у Зеленского был красивый костюм -

Brioni темно-синего цвета за 10 тысяч долларов,

Белая рубашка и красный галстук,

Никому бы не пришлось умирать...

Кто такой Рон Галло

Рон Галло (Рональд Джеймс Галло III) - американский музыкант, певец, автор песен и художник. Он начал сольную карьеру в 2014 году, после того как поработал фронтменом в различных группах. Музыканту 32 года.

Стал популярным благодаря своей уникальной музыке, сочетающей элементы рок-н-ролла, инди-рока и гаражного звучания. Также известен нестандартным подходом к написанию песен: его творчество часто содержит саркастические и иронические тексты, затрагивающие социальные и политические темы.



Американский певец Рон Галло (instagram.com/rongallo)

Что известно про скандал в Белом доме

28 февраля в Овальном кабинете Белого дома состоялась встреча президентов США и Украины. Американский журналист и главный корреспондент Белого дома для Real America's Voice Брайан Гленн поставил Владимиру Зеленскому странный вопрос о том, почему он не в костюме.

"Я буду носить его, когда у нас завершится война. Может, такой, как у вас. Может, лучше. Может, дешевле. Посмотрим!" - ответил президент Украины.

Затем Трамп сказал, что Украина якобы "мало благодарит" США и должна подписать мирное соглашение с РФ.

А на вопрос Зеленского о том, какими будут гарантии безопасности, президент США говорил, что у нашей страны "нет сильных карт". На это Зеленский ответил, что он приехал в Белый дом не для того, чтобы "играть в карты".

