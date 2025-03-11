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Делегация Украины прибыла на переговоры с американцами в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия, Вторник 11 марта 2025 08:29
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Делегация Украины прибыла на переговоры с американцами в Саудовской Аравии Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Делегация Украины прибыла в Джидду в Саудовской Аравии для переговоров с представителями США. Группу возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Ермака в Telegram.

"Команда на месте. Готовимся к работе", - написал он.

По его словам, делегация имеет четкое видение завершения войны и будет защищать украинские интересы.

"Будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", - добавил Ермак.

Напомним, 11 марта в Джидде в Саудовской Аравии состоятся переговоры между делегациями Украины и США.

Украину будут представлять руководитель Офиса Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. С американской стороны ожидаются госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Перед переговорами госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках мирного соглашения Украине придется уступить России захваченные территории.

Рубио выразил надежду, что вопрос приостановления Вашингтоном военной помощи Украине может быть решен во время переговоров в Саудовской Аравии.

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