Вот почему Зеленский встретился с Трампом не в костюме. Стилист назвала важные нюансы скандала

Встреча президентов США и Украины, которая состоялась 28 февраля в Белом доме, до сих пор остается одной из самых горячих тем. И многих интересует момент с одеждой, ведь Владимиру Зеленскому пришлось объяснять, почему он приехал к Дональду Трампу не в костюме.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на своей странице в Instagram стилист Елена Шевченко разобрала образы президентов и сказала, в чем скрыты месседжи их одежды.

"Один выглядит как человек, который управляет миром. Другой - как человек, который борется за свою страну. Политический стиль - это не просто одежда. Это оружие, сигнал, психологический трюк. Каждая деталь - не случайна. От цвета до галстука, от текстуры ткани до манеры ношения. А главное - все это влияет на восприятие!" - отметила Елена.

Поэтому она решила провести разбор образов Трампа и Зеленского с точки зрения психологии стиля.

Президент США, считает Шевченко, выбрал наряд, который можно назвать "Классический альфа".

"Костюм: темно-синий строгий крой, кричащий "я здесь главный!". Галстук: как всегда - красный, потому что это символ власти, контроля и желания доминировать над всеми (Почему не синий? Потому что синий - это дипломатия, а Трамп дипломатией не играет). Белый воротничок, широкие плечи: все четко, структурировано, жестко. Костюм как бы говорит: "Я здесь не для болтовни. Я здесь, чтобы побеждать", - описала "лук" Трампа стилист.

Его одежда, считает Елена, транслирует власть и "иллюзию непреклонности", будто говорит: "Я не веду диалог - я ставлю условия, "Смотрите на меня, слушайте меня, уважайте меня".



Зеленский и Трамп (фото: Getty Images)

"Ирония в том, что в реальности одежда не всегда равна влиянию. Но Трамп играет по старым правилам, где власть - это костюм, грубый голос и указательный палец, всегда кого-то осуждающий. Только вот времена изменились", - отметила Шевченко.

Также она рассказала, о чем может свидетельствовать образ Зеленского.

"Черный свитер. Сдержанный. Черный цвет власти и траура - это одежда человека, который работает в условиях полномасштабного вторжения. Темные однотонные цвета, минимализм - это не костюм, а форма, которая говорит: "Я свой среди своих". Отсутствие галстука - он не играет в традиционную политическую игру. Галстуки - это о статусе и иерархии. Зеленский делает ставку не на них, а на реальное действие", - утверждает стилист.

И такой "лук", считает Шевченко, транслирует несколько месседжей:

"Я не политик, я - часть народа"

"Я не буду тратить время на внешний лоск, когда моей стране нужна реальная работа"

"Моя сила - не в костюме, а в действиях".

"В мире политиков, где костюм - это символ власти, Зеленский отказывается играть по этим правилам. И именно поэтому его стиль вызывает так много реакций - он не кричит о влиянии, он просто влияет", - заявила стилист.

Вопрос о костюме Зеленского - как это было

28 февраля во время встречи президентов США и Украины один из журналистов спросил, почему Зеленский прибыл в Белый дом не в костюме. Этот вопрос бурно восприняли присутствующие в Овальном кабинете.

В ответ на это Зеленский сказал, что наденет костюм, когда Украина победит в войне, когда прекратятся боевые действия.

Впрочем, это стало лишь началом критики президента. Впоследствии ссора началась уже между ним и Трампом.

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