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Зеленский извинился перед Трампом за ссору в Белом доме, - Уиткофф

Вашингтон, Понедельник 10 марта 2025 21:24
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Зеленский извинился перед Трампом за ссору в Белом доме, - Уиткофф Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский попросил прощение у президента США Дональда Трампа за их ссору в Белом доме.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

"Зеленский прислал письмо президенту (Трампу - ред.). Он извинился за весь этот инцидент, который произошел в Овальном кабинете", - отметил Уиткофф.

По его словам, письмо президента Украины стало важным шагом. По этому вопросу "было много обсуждений" между американскими командами, украинцами и европейцами.

Уиткофф добавил, что считает такой шаг Зеленского "прогрессом".

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля находился в Вашингтоне. Он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Два лидера поссорились во время общения с журналистами. Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США.

После этого отношения между Украиной и США ухудшились. Вашингтон решил приостановить военную помощь украинским защитникам. Также прекратился обмен разведданными между странами.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter о том, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Также он допустил прекращение огня с Россией в небе и на море. Трамп похвалил такой жест.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Белый дом Дональд Трамп
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