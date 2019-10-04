ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Шоу заміновано: Олега Винника "гаряче" зустріли в Сумах

STYLERЖиття    04.10.2019 - 14:45
Шоу заміновано: Олега Винника "гаряче" зустріли в Сумах
Олег Винник (Фото: instagram.com/olegg vynnyk)

Олега Винника в Сумах зустріли представники громадських організацій з протестом

Олег Винник, український співак, який нещодавно оскандалився через зйомки в російському пропагандистському ролику, почав пожинати плоди від своїх дій. У четвер, 3 жовтня, його концерт у Сумах намагалися зірвати і повідомили, що зала замінована. Деталі розповів на своїй сторінці в Facebook Сергій Моша.

Олегу Віннику намагалися зірвати концерт у Сумах (Відео: YouTube/UA:Суми)

Він розповів, що на концерт Олега Винника в Сумах спочатку прийшли представники "Демократичної сокири", які протестувала недовго і на віддалі, а потім і зовсім пішли.

Слідом за ними прийшли представники "Правого сектора", але й вони не стали влаштовувати скандал. А потім хтось подзвонив організаторам концерту та повідомив, що будівлю "Легкоатлетичного манежу", де мав відбутися концерт, замінували.

Шоу заміновано: Олега Винника &quot;гаряче&quot; зустріли в Сумах

В Сумах активісти протестували проти концерту Винника (Фото: facebook.com/Сергей Моша)

Всі громадські організації заявили, що до зриву концерту вони відношення не мають, хоча підтримують після недавнього скандалу з російським роликом.

"Додам, після початку концерту до Манежу під'їхав автомобіль поліцейських кінологів – у супроводі двох поліцейських в приміщенні зайшов невисокий повний і лисуватий чоловік. А слідом підкотила карета "швидкої" – в додаток до тієї, яка приїхала ще раніше. А на самому концерті, як розповів Сергій Супрун (керівник "ПС" Сумської області –ред.) зі слів офіцера поліції, співала якась жінка. Приїхав у Суми сам Винник? І повернуть "волчицам" вартість квитків – від 500 до 1200 гривень?" – написав Моша і опублікував фото.

Як повідомила прес-служба Олега Винника, концерт у Сумах відбувся і зал був переповнений вщерть. Тричі музиканта викликали на "біс". Це був перший концерт Олега Винника з осіннього туру "Роксолана".

Шоу заміновано: Олега Винника &quot;гаряче&quot; зустріли в Сумах

Олег Винник в Сумах (Фото: прес-служба)

Співак виконав хіти "Ніно", "Щастя", "Вовчиця", "Полон", "Як жити без тебе", і пісні, що не так давно вийшли, але вже стали хітами- "Ти в курсі". "Роксолана", "Бджола Майя", а також порадував глядачів новинками.

Шоу заміновано: Олега Винника &quot;гаряче&quot; зустріли в Сумах

Концерт Олега Винника в Сумах (Фото: Прес-служба)

Особливо яскраво публіка відреагувала на нову баладу Олега Винника "Сльози на землі", якою артист закликав всіх до миру. Після останніх нот цієї драматичної композиції, в залі довго не вщухали тривалі овації та вигуки "браво".

Шоу заміновано: Олега Винника &quot;гаряче&quot; зустріли в Сумах

Олег Винник в Сумах (Фото: Прес-служба)

Вже традиційно в Сумах виконавець зустрівся з дітьми з порушеннями слуху. Другий рік поспіль юні шанувальники Олега, які спілкуються мовою жестів, але добре відчувають ритм і люблять пісні Винника, отримують запрошення на концерт улюбленого співака, а також можливість особисто поспілкуватися з кумиром, обійняти артиста і навчити його кільком "жестовим" словами.

Скандальна Мендель: топ неподобств від прес-секретаря Зеленського Міс Україна 2019 гучно оскандалилася через українську мову
Новини України скандалОлег Винник
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся