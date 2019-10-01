Чому я не можу там виступити? Винник знову оскандалився з Кримом

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник вважає, що українці можуть їздити на окупований півострів

Олег Винник, який пояснив свою участь у російському флешмобі за світ, знову оскандалився з заявами про Крим. Цього разу на прес-конференції він досить неоднозначно висловився про окупованому півострові. Співак щиро дивується, чому ж, якщо Крим - український, то наші люди не можуть спокійно туди їздити відпочивати.

"Якщо всі кажуть "Крим наш", чому наші співвітчизники їдуть туди відпочивати, то це нормально? Адже це дозволено законом? Ми повинні поважати закон. Але наші співвітчизники мають право їздити в Крим", - сказав Олег Винник.

Також артист обурився, що на співаків, які їздять в Крим відразу ж вішають ярлики і називають їх зрадниками. На думку Винника, це зовсім неправильно. Також артист зазначив, що він виступав у Криму ще в далекому 2011 році.

"Але, знову таки, я, який починав виступати в 2011 або 2012 році в "Ювілейному" в Криму. Я можу як артист зараз поїхати в Крим і зробити концерт для співвітчизників? Якщо поїде артист і дасть концерт в Криму для наших людей, ким він для вас буде? Зрадником. Так про що ми говоримо? Якщо ми кричимо "Крим наш", то чому я не можу поїхати туди виступити?" - сказав Олег.