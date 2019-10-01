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Я відповідаю за свої слова: Винник пояснив свою участь у російському флешмобі

STYLERПерсони    01.10.2019 - 16:39
Я відповідаю за свої слова: Винник пояснив свою участь у російському флешмобі
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник висловився щодо скандалу з його участю

Олег Винник - український співак, який нещодавно потрапив в скандал у зв'язку зі своєю участю у російському проекті за мир, вперше прокоментував це непорозуміння. Артист запевнив, що його відео використовували у флешмобі #ВсемМир з відомими діячами культури без його дозволу.

"Я брав участь виключно в флешмоб до Всесвітнього Дня миру, в кліпі моє обличчя використовували без мого відома", - сказав співак.

Олег Винник вибачився перед сім'ями воїнів, які загинули під час захвату Криму, адже раніше він говорив, що жоден воїн не загинув під час окупації Росією півострова.

"Цей меседж я зробив у Міжнародний День миру - свідомо, впевнено, вдумливо, рішуче, відповідально. Я не хочу, щоб люди гинули. Я хочу, щоб був мир, і я про це кажу. Я відповідаю за свої слова і вчинки, і кожному цього бажаю. Мені здається, що в цьому світі немає ні одної адекватної людини, яка скаже: "Я не хочу миру". Якщо у тебе є можливість "крикнути" на весь світ, - це треба робити", - зазначив артист.

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До речі, Олег пояснив, що погодився взяти участь виключно у флешмобі. У кліпі групи Мир519 обличчя Олега Винника було використано без відома артиста.

"Зі мною про це не домовлялися, і я ніколи б не погодився знятися в кліпі цього артиста. Відразу після виходу відеоролика ми звернулися до організаторів з вимогою вилучити нашу частину відео", - пояснив Винник.

Про участь у проекті російських артистів Олег Винник дізнався безпосередньо в день виходу відеокліпу. Повний список учасників флешмобу до цього йому був невідомий.

Винник зазначив, що його неодноразово запрошували виступити в Росії, але він завжди категорично відмовлявся,адже є патріотом своєї країни. З приводу Криму, він ствердно відповів, що "Крим - мій".

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