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Скандальный Потап засветился с известными артистами (фото)

Четверг 29 августа 2024 16:06
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Скандальный Потап засветился с известными артистами (фото) Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Катерина Собкова

Потап, которого поклонники не узнали на новом снимке, продемонстрировал в сети фото с участниками культовой группы Boney M.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram рэпера.

"Мы выступали вместе в разное время и разными составами, но легенды до сих пор выходят на сцену, Boney M. Дискотека рулит!" - написал скандальный артист.

Скандальный Потап засветился с известными артистами (фото)Потап и Boney M (фото: instagram.com/realpotap)

Примечательно, что на снимке он стоит рядом с одной из участниц немецкой диско-группы с длинными кудрявыми волосами, как бы приобнимая ее. На это сразу же отреагировали подписчики артиста, в шутку сравнив ее с женой Потапа Настей Каменских:

  • "Настя уже не та".
  • "Найди Настю".
  • "Где так Настя загорела?".
  • "Потап - красавчик, Настя тоже как всегда".
  • "Новая Настя".

Где сейчас Потап

К слову, репер и продюсер уже долгое время живет за границей. При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.

Также Потап регулярно попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.

Скандальный Потап засветился с известными артистами (фото)Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Как прославилась группа Boney M

Boney M - диско-группа, созданная в 1975 году известным музыкальным продюсером Франком Фарианом. Все привлеченные к проекту исполнители родились за пределами Германии, на Карибских островах, перебравшись в Западную Европу в подростковом возрасте.

Группа выпустила несколько хитов, ставших культовыми: Rasputin, Ma Baker, Rivers of Babylon, Daddy Cool и Sunny.

Примечательно, что в 2015 и 2017 годах в СМИ появлялись сообщения, что коллектив планирует выступить в аннексированном РФ Крыму. В 2015 году артисты все же отказались петь на фестивале "Дискотека 80-х" в оккупированном Симферополе.

Скандальный Потап засветился с известными артистами (фото)

Boney M (фото: facebook.com/BoneyM.de)

Ранее Потап нашел неожиданное "применение" своим песням.

Также читайте, как известная телеведущая высказалась о Потапе и Каменских.

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