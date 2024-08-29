Скандальний Потап засвітився з відомими артистами (фото)

Потап, якого шанувальники не впізнали на новій світлині , продемонстрував у мережі фото з учасниками культового гурту Boney M.

"Ми виступали разом у різний час і різними складами, але легенди досі виходять на сцену, Boney M. Дискотека рулить!" - написав скандальний артист.

Потап та Boney M (фото: instagram.com/realpotap)

Примітно, що на світлині він стоїть поряд з однією з учасниць німецької диско-групи з довгим кучерявим волоссям, ніби обіймаючи її. На це відразу ж відреагували підписники артиста, жартома порівнявши її з дружиною Потапа Настею Каменських:

"Настя вже не та".

"Знайди Настю".

"Де так Настя засмагла?".

"Потап - красень, Настя теж як завжди".

"Нова Настя".

Де зараз Потап

До речі, репер та продюсер уже довгий час живе за кордоном. При цьому артист жодного разу не пояснив публічно, як саме він виїхав із країни під час воєнного стану.

Також Потап регулярно потрапляє у скандали: то через виступи в німецьких нічних клубах з російськомовними піснями, то через роздуми на тлі пальм про "нові можливості" за кордоном.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Як прославився гурт Boney M

Boney M - диско-група, створена в 1975 році відомим музичним продюсером Франком Фаріаном. Усі залучені до проекту виконавці народилися поза Німеччиною, на Карибських островах, і перебралися у Західну Європу в підлітковому віці.

Група випустила декілька хітів, які стали культовими: Rasputin, Ma Baker, Rivers of Babylon, Daddy Cool та Sunny.

Примітно, що у 2015 та 2017 роках у ЗМІ з'являлися повідомлення, що колектив планує виступити в анексованому РФ Криму. У 2015 році артисти все ж таки відмовилися співати на фестивалі "Дискотека 80-х" в окупованому Сімферополі.

Boney M (фото: facebook.com/BoneyM.de)