ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Эти люди никогда не были патриотами": известная телеведущая высказалась о Потапе и Каменских

Понедельник 24 июня 2024 16:48
UA EN RU
"Эти люди никогда не были патриотами": известная телеведущая высказалась о Потапе и Каменских Валентина Хамайко, Алексей Потапенко, Настя Каменских (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Ведущая канала "1+1" Валентина Хамайко изложила свою позицию касательно украинских звезд, которые продвигают карьеру за границей.

РБК-Украина (проект Styler) делится подробностями, ссылаясь на выпуск шоу "Що ти Київ?".

Валентина Хамайко, отвечая на вопросы журналистки, откровенно назвала артистов, которые строят свою карьеру заграницей "не патриотами", делая акцент на личностях Потапа и NK.

&quot;Эти люди никогда не были патриотами&quot;: известная телеведущая высказалась о Потапе и КаменскихВалентина Хамайко (фото:instagram.com/valentinakhamaiko)

"Эти люди никогда не были патриотами. Никогда. И песни у них, как мы видим, патриотические не сочиняются. Не пишутся", - отмечает ведущая.

Валентина объяснила, что даже если такие артисты очень стараются написать песни на патриотическую тематику, населению они абсолютно "не заходят". Знаменитость добавила, что она откровенно не очень хочет, чтобы подобные личности возвращались в Украину.

"Они называли себя людьми мира, ну пусть в мире и остаются." - добавляет Валентина.

&quot;Эти люди никогда не были патриотами&quot;: известная телеведущая высказалась о Потапе и Каменских

Настя Каменских (фото:instagram.com/kamenskux)

&quot;Эти люди никогда не были патриотами&quot;: известная телеведущая высказалась о Потапе и КаменскихАлексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Кроме того, женщина говорит, что лично она желает, чтобы украинское общество становилось таким, которое "выкристаллизовывается" на своих ценностях.

В то же время ведущая отметила исполнительницу Jerry Heil.

"Я помню, как мои коллеги тогда ездили на концерт, поддержать, на первый сольный и сейчас, как мы круто видим, как талантливый артист расцветает", - поделилась воспоминаниями Хамайко.

&quot;Эти люди никогда не были патриотами&quot;: известная телеведущая высказалась о Потапе и КаменскихJerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Женщина отметила, что она с гордрость следит и рассказывает о расцвете Яны как артистки.

Ранее мы писали, что Инна Мирошниченко рассказала, почему супружество не усыновило второго ребенка.

Также мы рассказывали о том, что известный шоумен рассказал, что думает про Олега Винника.

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Потап Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский