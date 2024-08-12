Скандального Потапа не узнали на новом фото
Потап, который нашел неожиданное "применение" своим песням, продемонстрировал в сети новое фото, чем вызвал бурную реакцию своих подписчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram репера.
Как сейчас выглядит Потап
На свежем снимке знаменитость стоит рядом со своей женой, певицей Настей Каменских, и ее партнером по дуэту Moloko, певцом Atomic Otro Way. В подписи он отметил, что они с супругой приехали в Доминикану на концерт, а также похвастался, что их хиты уже успели попасть в музыкальные чарты Японии и Китая.
Однако подписчиков Потапа удивил внешний вид 43-летнего артиста - многие отметили, что он сильно изменился. Супруг Каменских заметно располнел и стал выглядеть намного старше своих лет.
Новое фото Потапа (фото: instagram.com/realpotap)
Что пишут фолловеры Потапа
Подписчики не устают комментировать публикацию, не церемонясь в выражениях:
- "Ого, а что с Потапом случилось?".
- "Что это за дед стоит?".
- "Я, прости Господи, подумала, что это Киркоров".
- "Устал от войны в Испании".
- "Разжирел, как кабанчик".
- "Я думала это Сивохо".
- "А пузо то втянул".
- "Бросай жрать, мозги треснут".
Напомним, Потап уже долгое время живет за границей. В своем Instagram певец и шоумен часто публикует сообщения о том, как помогает собирать деньги для защитников и украинцев, страдающих от войны.
Певец в последнее время изменился (фото: instagram.com/realpotap)
При этом артист ни разу не объяснил публично, как именно он выехал из страны во время военного положения.
Также Потап регулярно попадает в скандалы: то из-за выступлений в немецких ночных клубах с русскоязычными песнями, то из-за размышлений на фоне пальм о "новых возможностях" за рубежом.
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)