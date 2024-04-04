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Потап с улыбкой ответил на скандал из-за концерта с "русским ретро" (видео)

Четверг 04 апреля 2024 16:05
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Потап с улыбкой ответил на скандал из-за концерта с "русским ретро" (видео) Потап сделал заявление (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Полина Иваненко

Певец Потап (Алексей Потапенко), попавший в новый скандал из-за "российского ретро" на концерте в Германии, отреагировал на инцидент. Артист записал видео, в котором попытался объяснить, что же произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Потапа.

Как оправдался артист

Потап показался перед камерой и обратился к украинцам. Он будто бы не нервничал и даже улыбался.

"Знаю про афиши. Справедливо, это человеческий фактор. И я не один, кто попадал в такие ситуации. Но кем меня только не называли, но только не так, как на этой афише", - заявил Потап.

"Это была несогласованная афиша. Ее выставили, мы ее сейчас исправили. Я приношу свои извинения", - добавил он.

Потап с улыбкой ответил на скандал из-за концерта с &quot;русским ретро&quot; (видео)

Потап обратился к украинцам (скриншот)

При этом рэпер заявил, что приглашает всех на концерт. Потап будто бы и не расстроился из-за скандала, но признал, что его команда "не досмотрела".

Как реагирует сеть

В комментариях один из пользователей написал: "Что-то слишком много зашкваров с Вашим участием". На критику ответил сам Потап, решивший пошутить.

"Это мой фирменный стиль", - написал артист.

Потап с улыбкой ответил на скандал из-за концерта с &quot;русским ретро&quot; (видео)

Реакция рэпера на хейт (скриншот)

Новый скандал с Потапом - с чего все началось

Недавно в сети появилась афиша концерта артиста. Он намерен выступить в Германии 13 апреля.

При этом на афише говорилось, что Потап будет исполнять "российское ретро". Именно так почему-то назвали хиты "Потап и Настя, "Время и Стекло" и Mozgi.

Напомним, на днях стало известно, что Потап возмутил сеть нелепой шуткой о своей "смерти".

Кроме того, недавно мы рассказывали, что Потап озадачил сеть постом о прощении.

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