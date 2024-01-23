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Умер основатель культовой группы Boney M

Вторник 23 января 2024 17:30
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Умер основатель культовой группы Boney M Франк Фаріан (фото: facebook.com. jimmie.newell)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 82 лет умер музыкант, композитор и основатель группы Boney M. Франц Ройтер, известный как Франк Фариан.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на телеканал NTV.

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Знаменитости не стало в его доме в Майами. Что именно стало причиной смерти - не сообщается.

По данным СМИ, еще в 2022 году музыкант перенес тяжелую операцию по замене сердечного клапана.

Умер основатель культовой группы Boney M

Франк Фариан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Это в значительной степени ухудшило его состояние здоровья. После хирургического вмешательства Фрэнк Фариан похудел и начал использовать инвалидную коляску и дыхательный аппарат.

У артиста также появились проблемы с легкими.

Отметим, что композитор получил известность в 1964 году, когда участники его первой группы Frankie Farian und die Schatten выступили на международном рок-фестивале в Гамбурге.

Умер основатель культовой группы Boney M

Франк Фариан (фото: facebook.com. FrankFarianProductions)

Фариан является автором таких хитов Boney M., как "Rasputin" и "Daddy Cool".

Музыкант также основал ряд других успешных поп-проектов, среди которых Milli Vanilli, Eruption, Far Corporation, Precious Wilson и La Bouche.

Время от времени Фариана признавали самым успешным немецким продюсером на международном уровне.

Несмотря на холод со стороны музыкальных критиков, записи под его авторством были проданы тиражом более 800 миллионов.

Недавно мы рассказывали, что умер актер культового сериала "Район Беверли-Гиллз" Дэвид Гейл.

Также мы писали, что не стало известного украинского актера и писателя Евгения Хаита.

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