Скандальна Мендель: топ неподобств від прес-секретаря Зеленського

Юлія Мендель (фото: РБК-Україна)

Прес-секретар президента Зеленського за кілька місяців роботи встигла грандіозно оскандалится

Юлія Мендель була призначена прес-секретарем президента України Володимира Зеленського 3 червня 2019 року, але вже встигла отримати досить скандальну славу. 33-річна екс-журналістка часом настільки завзято прагне оберігати свого безпосереднього начальника, що виходить за всякі рамки.

Чим найбільше оскандалилася помічниця Володимира Зеленського за свою чотиримісячну кар'єру спікера президента - в матеріалі Styler.

Грубість і недоречні жарти в мережі

У червні Юлія Мендель невдало пожартувала у бік одного з українських ЗМІ. Прес-секретар публікує свої повідомлення в Twitter англійською мовою, і її попросили дублювати текст українською, щоб не виникало непорозумінь при трактуванні.

"Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу" - відповіла Юлія Мендель, але пізніше видалила коментар.

Юлія Мендель нахамила журналістам (фото: twitter.com/IuliiaMendel)

Крім того, Юлія Мендель неоднозначно реагує на ставлення до своєї персони і публікує в соцмережах досить різкі пости. Так, одного разу вона написала, що вона "онучка Коломойського", зібравши в публікації всі чутки, що ходили про неї після призначення.

Скрін: facebook.com/Юлія Мендель

Нестриманість на брифінгах і прикрі "ляпи"

На одному з брифінгів з Русланом Рябошапкою та Іваном Бакановим Мендель грубо обірвала питання журналіста, попросивши не перебивати себе.

"Будь ласка, не перебивайте мене, коли я говорю з колегами, тому що вони мене не чують", - гнівно відповіла Мендель представнику ЗМІ.

Юлія Мендель нагрубила на брифінгу (відео: YouTube/ТСН Live)

А на ток-шоу "Право на владу" спікер президента заявила, нібито українські військові в зоні ООС ведуть вогонь по житлових будинках, школам, дитячим садкам та лікарням, якщо звідти стріляли окупанти на Донбасі. Через що Мендель навіть викликали на допит в ГПУ.

Юлія Мендель про війну на Донбасі (відео: YouTube/Roman Donik)

Напад на журналістів

Але, мабуть, головними "досягненнями" Юлії Мендель стали напади на журналістів, через чого проти неї ополчилася Національна спілка журналістів.

Найгучнішим інцидентом стала сутичка з представником ЗМІ з програми "Схеми". Помічниця президента виривала мікрофон і штовхала журналіста Сергія Андрушка, не даючи йому підійти до президента.

Повне відео спілкування Андрушко з Мендель Задля уникнення маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і речниці Зеленського, редакція «Схем» публікує повне відео спілкування Сергія Андрушко з Юлією Мендель та спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією під час проведення розслідування «Андрій Богдан «Незаслужене» звання та грамоту від Азарова у розпал Майдану»: http://bit.ly/2lCjfEF Опубліковано Схеми: корупція в деталях - RFERL П'ятниця, 27 вересня 2019 р.

Юлія Мендель напала на Сергія Андрушка (відео: facebook.com/corruption.schemes)

Але перед тим, як напасти на українського журналіста, Мендель "набила руку" на представникові зарубіжного ЗМІ - Крістофері Міллері, якого вона практично відтягнула від президента під час проведення "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві 13 вересня.

Закриваючи тему Мендель. Значно більше мене засмутила історія з Christopher Miller, ніж історія з Андрушком. При всій любові до Сергія Степановича. Це відео демонструє реальний рівень компетенції прессекрктарки президента. Як і що вона говорити, як поводити себе, це профнепридатність. Дякую за увагу. (Вибачте за Зік, єдине відео). Опубліковано Sergiy Grishyn Четвер, 3 жовтня 2019 р.

Юлія Мендель напала на Крістофера Міллера (відео: facebook.com/grishyn)

Варто відзначити, що Мендель так і не вибачилася, а президент на останньому брифінгу просто пожартував про недоречну поведінку своєї помічниці.

Ну і насамкінець, відзначимо, що День пам'яті жертв Бабиного Яру 29 вересня Юлія Мендель провела на концерті "Жіночого кварталу", про що радісно відзвітувала на своїй Instagram-сторінці.

Юлія Мендель сходила на концерт Кварталу замість Бабиного Яру (скрін: instagram.com/iuliia_mendel)