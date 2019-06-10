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Онука Коломойського: прес-секретар Зеленського зробила дивну заяву

STYLERПерсони    10.06.2019 - 11:52
Онука Коломойського: прес-секретар Зеленського зробила дивну заяву
Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель відповіла на критику (колаж: РБК-Україна)

Юлія Мендель привітала "армію тролів" з хорошою роботою

Прес-секретар Володимира Зеленського, 32-річна журналістка Юлія Мендель відповіла на ряд чуток про себе, зв'язки її родини з Ігорем Коломойським, а також про те, хто її "призначив". Про це журналістка написала на своїй Facebook-сторінці.

Очевидно, що Юлія Мендель після призначення прес-секретарем Зеленського приковує до себе величезну увагу з боку публіки. І останнім часом щодо персони журналістки ходять різні чутки, які, за словами Мендель, поширюються "армією тролів".

У їх числі те, що вона онука Ігоря Коломойського, перебуває у тісних стосунках з Віктором Пінчуком, її "прилаштував" Льовочкін, а також, що Мендель співпрацює з Кремлем і одночасно з Держдепартаментом США.

"Дуже рада, що змусила платити цілій армії тролів. Значить, роблю все правильно! Зробімо їх разом!" - написала Мендель.

Онука Коломойського: прес-секретар Зеленського зробила дивну заяву

Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель відповіла на критику (скрін: facebook.com/Юлия Мендель)

Користувачі мережі активно коментують заяву прес-секретаря президента України, бажаючи їй триматися і відбиватися від нападок.

  • Посилайте і робіть свою справу далі.
  • Юля, тримайтеся! Хоча у Вас ми не сумніваємося, Ви все зможете!
  • Круто написала! А гумор ще більше бісить тролів.
  • Головне, і надалі все так сприймати! Бо добро закохає зло!
  • А чия ти коханка не писали?
  • Клас, далі ще цікавіше буде...
  • Хочу афтограф твоеї бабусі.
  • Без звання полковника ФСБ таке портфоліо неповноцінне.

Онука Коломойського: прес-секретар Зеленського зробила дивну заяву

Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель відповіла на критику (скрін: facebook.com/)

Раніше ми писали про те, що прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель звинуватила ВСУ в обстрілі шкіл і "підірвала" мережу.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, чому Володимир Зеленський часто ігнорує дрес-код, надаючи перевагу стилю "кежуал" замість ділових костюмів навіть під час важливих зустрічей.

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