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Скандал з прес-секретарем Зеленського і журналістом: у мережу потрапило повне відео

STYLERЖиття    27.09.2019 - 19:51
Скандал з прес-секретарем Зеленського і журналістом: у мережу потрапило повне відео
Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель оскандалилася (фото: колаж РБК-Україна)

У мережі оприлюднили повне відео інциденту з журналістом і прес-секретарем Володимира Зеленського

У мережі оприлюднили повне відео інциденту з журналістом Сергієм Андрушко і пресс-секретарем Володимира Зеленського Юлією Мендель. Ролик опублікувала програма Схеми.

"Щоб уникнути маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і спікера Зеленського, редакція "Схем" публікує повне відео спілкування Сергія Андрушко з Юлією Мендель і спроб нашого журналіста отримати позицію керівника АП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією при проведенні розслідування "Андрій Богдан. "Незаслужене звання і грамота від Азарова у розпал Майдану", - підписали відео.

Повне відео спілкування Андрушко з Мендель

Задля уникнення маніпуляцій з боку представників Офісу Президента і речниці Зеленського, редакція «Схем» публікує повне відео спілкування Сергія Андрушко з Юлією Мендель та спроб нашого журналіста отримати позицію керівника ОП Богдана і глави держави щодо фактів, встановлених редакцією під час проведення розслідування «Андрій Богдан «Незаслужене» звання та грамоту від Азарова у розпал Майдану»: http://bit.ly/2lCjfEF

Опубліковано Схеми: корупція в деталях - RFERL П'ятниця, 27 вересня 2019 р.

У ролику показано, що Юлія Мендель просить журналіста не підходити із запитаннями до Володимира Зеленського. А голова Офісу президента Андрій Богдан каже журналісту, що не має бажання спілкуватися з нечесними представниками ЗМІ. Після чого Богдан видаляється в будівлю, а журналіста від Володимира Зеленського Юлія Мендель загороджує собою.

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель відреагувала на інформацію про те, що вона штовхала журналіста і виривала в нього мікрофон, коли той намагався поставити запитання президенту.

Виривала мікрофон і штовхалася: прес-секретар Зеленського потрапила в гучний скандал (фото, відео) Названо улюблений алкоголь Зеленського: що і як вживає президент
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