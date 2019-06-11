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Не перебивайте! Прес-секретар Зеленського вийшла з себе на брифінгу

STYLERЖиття    11.06.2019 - 17:59
Не перебивайте! Прес-секретар Зеленського вийшла з себе на брифінгу
Юлія Мендель (Колаж РБК-Україна, фото: УНІАН)

Прес-секретар президента України Юлія Мендель не змогла стримати емоції

Прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дуже емоційно відреагувала на запитання журналістів під час проведення спільного брифінгу з головою Адміністрації президента Русланом Рябошапкою. Зокрема, питання журналістів стосувалося звання, яке присвоєно першому заступнику голови СБУ Івану Баканову, повідомляє ТСН.

Після виступу Руслана Рябошапки Юлія Мендель захотіла додати ще кілька слів про звання "лейтенант", яке присвоїли Баканову одночасно з його вступом на військову службу.

"Давайте, я ще скажу. Насправді звання потрібно ще... будь ласка, не перебивайте мене, коли я говорю з колегами, тому що вони мене не чують", - гнівно відповіла Мендель комусь із журналістів, а потім вже спокійнішим голосом продовжила свою відповідь.

"Звання лейтенанта насправді не дає жодних кар'єрних преференцій. Воно потрібно для того, щоб людина в правоохоронних органах мала доступ до секретної інформації, і цим пояснюється звання лейтенанта. Це не високе звання, і воно ніяк не вплине ні на його доходи, ні на його кар'єрне зростання. Це те, що він повинен мати для отримання доступу до потрібної інформації", — пояснила Юлія Мендель і додала, що Баканов був рядовим запасу.

Також вона спробувала заспокоїти журналістів словами про те, що присвоєно лише звання лейтенанта, а не генерала.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стала відома зарплата, яку буде отримувати прес-секретар Володимира Зеленського.

А також розповідали про те, що Юлія Мендель на брифінгу зробила дивну заяву про Коломойського.

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