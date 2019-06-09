Дограються! Спікер Зеленського звинуватила ЗСУ в обстрілах шкіл та "підірвала" мережу (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Прес-секретарка Зеленського пояснила слова про заборону військовим на Донбасі стріляти у відповідь

Спікер президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, нібито українські військові в зоні ООС ведуть вогонь по житловим будинкам, школам, дитячим садкам та лікарням, якщо звідти стріляли окупанти на Донбасі. Слова прес-секретарки глави держави на ток-шоу "Право на владу" викликали величезний резонанс і широку критику в мережі. Відповідне відео опублікував волонтер Роман Донік на своєму YouTube-каналі.

Зокрема, Мендель коментувала повідомлення щодо заборони бійцям ЗСУ на стрільбу у відповідь, про що говорив екс-президент Леонід Кучма - представник України в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську.

"Мені здається, що жоден президент не може побажати такого своїй країні. Я не знаю, звідки походить це. Я розмовляла з Леонідом Даниловичем, він сказав, що це фраза, вирвана з контексту", - заявила вона.

Спікер Зеленського розповіла, що мова йшла про те, що "дуже часто українські військові потрапляють на провокації".

"Коли стріляють з житлового будинку, з дитячого садочка, зі школи, з лікарні, з будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди. І після цього починаються обстріл цього будинку. І таким чином гинуть наші люди, українці. І мова йшла про те, щоб не піддаватися на провокації", - заявила Мендель.

Фото: скріншот

Донік обурюється, що прес-секретарка президента "фактично стверджує", що ЗСУ навмисно і свідомо стріляють по цивільним, по дітям і лікарням, а це категарически заборонено не тільки наказами командування українських військових, але й міжнародними законами.

"Це позиція Зеленського, яку вони озвучили на весь світ. Вони переконують, що ЗСУ на Донбасі, наче в порядку речей, стріляють по цивільним в лікарнях і дитячих садках. Це не тривожний дзвіночок. Це передумови для того, щоб завтра назвати кожного військовослужбовця і ветерана злочинцем і судити", - написав Донік.

Він наголосив, що бійці ЗСУ ніколи не стріляли по лікарням, школам і тим більше дитячим садам: "Ніколи. Навіть якщо звідти працювали бойовики. Скрипіли зубами, але ніколи це не робили".

Також волонтер нагадав, що в 2014-2015 роках бойовики спеціально стріляли з "сірої зони" на дві сторони - по українським військовим і по забудові, і цьому є маса доказів і підтверджень у відкритих джерелах.

"І ніколи, я повторю, ніколи, жодна людина в ЗСУ не віддавала наказ на відкриття вогню по дитячим садкам, школам та лікарням. Це провокація з боку адміністрації Зеленського для подальшої можливості залучення військовослужбовців до кримінальної відповідальності", - резюмував він.

Відео: YouTube / Roman Donik

У коментарях до відео користувачі мережі висловлюються на таку заяву спікера президента досить емоційно:

"Мерзота, зрада, демагогія, непрофесіоналізм";

"І хто ще дивиться Г+Г.? Тільки сліпий не бачить бажання федералізації";

"Який президент, такий і прес-секретар. Махати ручками перед обличчям і вимовляти щось, у що сама не врубається - це зестиль";

На кого вони працюють? На яку країну? А головне, чи не та країна їх обрала? Щось не бачу стільки фанів Зеленського";

"Фактично запропонували формат обстрілу. Стріляйте з житлового сектору, шкіл і дит. садків. В обратку стріляти вам не стануть. Жах";

"Вибачте... але що (вона) взагалі розуміє у військовій справі, щоб робити такі заяви? Це що, наші військові ще й винні? Це вже взагалі ні в які рамки не входить, команда зрадників і зеде**лів";

"Мені цікаво, такими кроками скоро військові їх винесуть і створять справжню військову хунту, дограються... якщо у військових є ще зуби";

"Юлія Мендель отак би в Ізраїлі наморосила - і тут же отримала б стусаном під зад зі свого поста і взагалі з роботи де-б то не було..."

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, нещодавно колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в інтерв'ю розповів, що ховався за цивільними у Слов'янську Донецької області в 2014 році, використовуючи мирних жителів в якості щита.

Також ми писали про те, що нещодавно в мережі показали відео, як у Донецькій області в місті Шахтарськ в житловому кварталі влітку 2014 року бойовики терористичного угруповання "ДНР" ведуть вогонь з мінометів, встановлених на транспорті.

Бойовики активно практикували подібні артобстріли в підконтрольних їм містах для ескалації конфлікту і створення кривавої картинки - перекладаючи відповідальність за жертви серед населення на "українські ДРГ" і створюючи міф про "карателів" із ЗСУ. Зокрема, про тактику "мінометів, що кочують" незадовго до смерті розповідав колишній керівник "ЛНРівців" Валерій Болотов. В інтерв'ю російському виданню він описав, як у 2014-му НВФ "Зоря" Ігоря Плотницього влаштовувала провокації і обстрілювала Луганськ.