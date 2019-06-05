Можу суржиком: прес-секретар Зеленського невдало пожартувала з журналістами

Юлія Мендель неприємно здивувала українців (Колаж РБК-Україна)

Прес-секретар Зеленського по-хамськи відповіла журналістам на своїй сторінці в Twitter

Прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель невдало поспілкувалася з журналістами на своїй сторінці в Twitter і нарвалася на хвилю критики.

Юлія Мендель разом з Володимиром Зеленським на даний момент знаходиться в Брюсселі. Вона публікує заяви президента в соціальних мережах. На сторінці у Facebook більшість записів – українською мовою, а в Twitter – англійською.

Під постом про Приватбанк журналісти попросили прес-секретаря президента дублювати повідомлення і українською мовою і нарвалися на дуже цікаву відповідь.

"Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу" – написала Юлія Мендель.

Скріншот поста (twitter.com/IuliiaMendel)

Пізніше вона видалила свою відповідь і написала інший, де порекомендувала також читати твіти на офіційній сторінці президента в Twitter.

Така відповідь обурила користувачів мережі, і вони нагадали Юлії Мендель, що вона є прес-секретарем українського президента.

Ви забули, що ви-прес-секретар президента України? Чи українська мова не є основною?

Ви українську мову взагалі знаєте? Або 73% не потрібні коментарі, а 25% не вважаєте за потрібне щось коментувати, тому що вони для вас не громадяни?

А чому прес-секретар глави держави використовує не офіційну транслітерацію у своєму імені у відповідності з чинною постановою Кабінету міністрів?

Скріншот коментарів (twitter.com/IuliiaMendel)

Пізніше Юлія Мендель у коментарі для видання "Букви" повідомила, що цей твіт був жартом.

"Ми рухаємося в Європу, ми затвердили курс на євроінтеграцію. Ми декларуємо, що ми велика європейська країна, яка є великою за європейським цінностям. Я як спікер Президента веду Twitter англійською мовою, Facebook - українською...І мене журналісти звинувачують в тому, що я розмовляю на міжнародній англійській мові... Це смішно. Звинувачення на мою адресу в хамстві є абсолютно безпідставним. Я відповіла в жарт: якщо журналісти мені пишуть на суржику, то і їм відповісти я теж можу суржиком. Але це був жарт", - сказала прес-секретар президента.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стало відомо про шкідливі звички президента Зеленського.

А також розповідали про те, що у Порошенка звинуватили Зеленського у "банальному плагіаті".