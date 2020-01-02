Скандал в аеропорту Запоріжжя: українцям зіпсували канікули

У Запоріжжі застрягли пасажири (Фото: flyuia.com)

Пасажирам не запропонували нічого, крім пляшок з водою

Авіакомпанія МАУ потрапила в скандал через літак в Запоріжжі. Три десятки пасажирів не змогли вилетіти 1 січня рейсом Запоріжжя-Київ. Як повідомила пасажирка Вікторія у коментарі для "5 каналу", у багатьох зірвався відпочинок, так як у Києві їх чекала пересадка.

В аеропорту міста Запоріжжя застрягли пасажири рейсу Запоріжжя-Київ. Представники компанії авіаперевізника не запропонували пасажирам з дітьми навіть їжу, тільки видали воду. Відпустити додому в очікуванні рейсу теж відмовилися. Частина пасажирів опинилася в критичній ситуації, так як у Києві їх чекала пересадка на інші рейси в Європу.

Як розповіли потерпілі, квитки купувалися на сайті МАУ. Деяким довелося самостійно міняти квитки на найближчі рейси, щоб дістатися до Києва.

Як пояснили в МАУ рейс затримали через технічні несправності літака на території запорізького аеропорту. Люди обурені, а авіакомпанія на скарги практично не реагує.

"Ось у мене два рейси. Один, у Швецію, в Стокгольм, далі на Берген. Я живу біля аеропорту, але я з двома дітьми не можу поїхати додому, так як мені кажуть: почекайте годину, потім дві. Коли ми почали питати в адміністрації аеропорту, то вони нам сказали, що вони не мають до цього відношення. Ми не можемо зв'язатися з МАУ. А хто може?" – розповіла деталі одна з постраждалих.

В Запоріжжі застрягли пасажири МАУ