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Укрзалізниця потрапила в скандал через "нововведення": такого ще не бачили

STYLERЖиття    30.12.2019 - 10:41
Укрзалізниця потрапила в скандал через "нововведення": такого ще не бачили
Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця здивувала пасажирів несподіваними рішеннями

Укрзалізниця потрапила в скандал через дивне ноу-хау в поїзді "Інтерсіті" Київ-Львів. Відповідне фото опублікував користувач Facebook Вадим Овчар, який подорожував по Україні на міжміському поїзді.

На фото сидіння в поїзді укріплено півметровою дерев'яною дошкою, яка прикріплена саморізом до сидіння, а з іншого боку пригвинчена до підлоги за допомогою саморіза і будівельних цвяхів.

Мабуть, таким нехитрим способом співробітники перевізника вирішили проблему зламаної спинки сидіння, яка падала назад.

"Укрзалізниця, Інтерсіті! А що тепер скажеш, Ilon Mask?" - підписаний знімок.

Укрзалізниця потрапила в скандал через &quot;нововведення&quot;: такого ще не бачили

Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: facebook.com/vovchar)

Користувачі мережі в коментарях іронічно поставилися до такого ноу-хау і спритності інженерного мислення співробітників українського залізничного перевізника.

Пасажирів шокувала знахідка в поїзді Укрзалізниці: такого ще не було

  • І квитки по 500 грн мінімум.
  • Той момент, коли не знаєш, плакати чи сміятися.
  • Ну добре, що не в літаку.
  • Подякуємо за інноваційні технології.

Укрзалізниця потрапила в скандал через &quot;нововведення&quot;: такого ще не бачили

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