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Майже 50 українців з квитками на руках застрягли в аеропорту Берліна: деталі скандалу

STYLERЖиття    01.12.2019 - 19:56
Майже 50 українців з квитками на руках застрягли в аеропорту Берліна: деталі скандалу
Українські туристи застрягли в Берліні (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Авіакомпанії не стали чекати пасажирів

Українські туристи зіткнулися з проблемами в Німеччині в аеропорту "Шенефельд" в Берліні і не змогли вилетіти додому через величезні черги на паспортному контролі. Про це 1 грудня передає "Укрінформ".

Повідомляється, що 49 громадян України не потрапили на рейси, хоча приїхали до повітряної гавані за 2 години до вильоту. Місцеві поліцейські оголосили пасажирам, що було вже пізно.

В авіакомпанії вирішили не чекати туристів, які "запізнилися", щоб їх не оштрафували через затримки рейсів. В результаті літаки відлетіли без чверті пасажирів, які купили квитки.

Майже 50 українців з квитками на руках застрягли в аеропорту Берліна: деталі скандалу

Українські туристи не змогли вилетіти з Берліна (Фото: ukrinform.ua)

Мова йде про пасажирів трьох рейсів - "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair і "Берлін-Київ" та "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

Українці розповіли про ситуацію співробітникам посольства.

Після інциденту піднялося питання щодо відправлення пасажирів з України іншим рейсом або в інший день.

Керівництво "Шенефельда" та дипломати дали рекомендації пасажирам приходити в аеропорт заздалегідь, бо прибуття за пару годин до вильоту не завжди дозволяє пройти паспортний контроль.

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