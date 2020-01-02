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Скандал в аэропорту Запорожья: украинцам испортили каникулы

STYLERЖизнь    02.01.2020 - 09:16
Скандал в аэропорту Запорожья: украинцам испортили каникулы
В Запорожье застряли пассажиры (Фото: flyuia.com)

Пассажирам не предложили ничего, кроме бутылок с водой

Авиакомпания МАУ угодила в скандал из-за самолета в Запорожье. Три десятка пассажиров не смогли вылететь 1 января рейсом Запорожье-Киев. Как сообщила пассажирка Виктория в комментарии для "5 канала", у многих сорвался отдых, так как в Киеве их ждала пересадка.

В аэропорту города Запорожье застряли пассажиры рейса Запорожье-Киев. Представители компании авиаперевозчика не предложили пассажирам с детьми даже еду, только выдали воду. Отпустить домой в ожидании рейса тоже отказались. Часть пассажиров оказалась в критической ситуации, так как в Киеве их ожидала пересадка на другие рейсы в Европу.

Как рассказали пострадавшие, билеты покупались на сайте МАУ. Некоторым пришлось самостоятельно менять билеты на ближайшие рейсы, чтобы добраться в Киев.

Как объяснили в МАУ рейс задержали из-за технических неисправностей самолета на территории запорожского аэропорта. Люди возмущены, а авиакомпания на жалобы практически не реагирует.

"Вот у меня два рейса. Один, в Швецию, в Стокгольм, далее на Берген. Я живу возле аэропорта, но я с двумя детьми не могу поехать домой, так как мне говорят: подождите час, потом два. Когда мы начали спрашивать у администрации аэропорта, то они нам сказали, что они не имеют к этому отношения. Мы не можем связаться с МАУ. А кто может?" – рассказала детали одна из пострадавших.

В Запорожье застряли пассажиры МАУ

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