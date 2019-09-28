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МАУ знову в центрі скандалу: не встигнете - ваші проблеми

STYLERЖиття    28.09.2019 - 11:01
МАУ знову в центрі скандалу: не встигнете - ваші проблеми
МАУ потрапила в скандал (фото: flyuia.com)

Авіакомпанія МАУ відлякує клієнтів жахливим сервісом

Авіакомпанія МАУ не перестає дивувати пасажирів своїм сервісом. На цей раз із неприємностями зіткнулася Марія Єрмошина, яка поділилася своєю історією, залишивши відгук на ticketsua.

Очевидець вирішила розповісти свою історію і застерегти інших пасажирів від польотів авіакомпанією МАУ, яка, до речі, є найбільшим авіаперевізником України.

Самі співробітники дизлайкають негативні коментарі? Я такого свинства не зустрічала ніде. Як можна відмовити у посадці на рейс, на який ти вже купив квиток? Ніде в квитку навіть не було вказано, що: "Ми, МАУ, бридка авиокомпания і продаємо квитків більше, ніж є реальних місць в літаку. Тому поспішіть приїхати і купити собі місце за 15 євро або більше", - пише Марія Єрмошина.

МАУ знову в центрі скандалу: не встигнете - ваші проблемиМАУ потрапила в скандал (фото: avia.tickets.ua)

Крім того, жінка зазначає, що виліт планувався о 6 ранку, проте натомість надали квиток на 14:30 в іншій авіакомпанії. Подібну ситуацію очевидець вважає недоречною і чекає на компенсацію.

Нагадаємо, що в Дніпрі через компанію МАУ пасажири застрягли на 20 годин в аеропорту.

Ми писали, що МАУ оскандалилася через переможця Х-Фактора.

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