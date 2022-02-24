Ситуація у Львові прямо зараз: що відбувається в місті

Путін ввів війська в Україну і почав операцію на Донбасі 24 лютого 2022 року. Багато наших міст були схильні до ракетних ударів, в районі кордону з Білоруссю атаковані українські прикордонники.

Про те, що зараз відбувається у Львові, як тут люди реагують на обстановку в країні, що з транспортом, об'єктами інфраструктури читайте - у текстовому онлайні РБК-Україна.

10:22. Жителі Калинова Самбірського району Львівської області опублікували відео зі спалахами.

10:06. Мер Львова Андрій Садовий попередив про обмеження з видачі готівки.

"Інформація з Нацбанку. Готівка є. Але вводяться обмеження. Не більше 100 тисяч в одні руки на день", - написав Садовий.

09:44 Мер Львова Андрій Садовий закликав жителів міста, які живуть поруч з об'єктами критичної інфраструктури, відвести дітей в укриття.

"Особлива увага до людей, які живуть поруч з об'єктами критичної інфраструктури та аеропорту, і військових частин. Знайдіть найближче до вас укриття і будьте поруч зі своїми дітьми!"

09:39 Попередження від антитерористичного штабу: Люди в камуфляжній формі з червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували людей з підозрілою поведінкою - відразу повідомляйте на 102. Будьте уважними та обережними!

У Львові увімкнули сирени цивільної оборони.

Стало відомо, що обстріляна військова частина в с. Кам'янко-Бузьку Львівської області.

Своєю чергою голова голови Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький закликав жителів регіону залишатися вдома і слідувати всім вказівкам.

"Жителі Львівщини, зберігайте спокій. Прошу всіх максимально обмежити перевезення. Школи, дитячі садки та вузи переходять на дистанційний режим роботи. Не біжіть в магазини, Не ходіть на заправки, сидіть вдома, кидайте UA: Львів або перший захід і дотримуйтесь інструкцій", - написав він.

08:30 У Львові оголосили повітряну тривогу. По місцевих телеканалах жителів закликали відключити світло, газ, вогонь у печах. Взяти документи, Засоби індивідуального захисту, запас води і їжі. Попередити сусідів і допомогти хворим і людям похилого віку вийти на вулицю.

Далі - дістатися до захисної споруди та слухати повідомлення департаменту з питань соціального захисту.

08:07 Карта укриттів у місті Львові доступна за цим посиланням.

07:11 Міжнародний аеропорт "Львів" скасував всі авіарейси у зв'язку із закриттям повітряного простору.