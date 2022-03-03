Ціни на проживання у Львові повинні залишатися такими ж, як у довоєнний час, - Садовий
Ціни на оренду житла у Львові повинні залишатися такими ж, як у довоєнний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового.
"Ціни на проживання у Львові повинні залишатися такими, як були в довоєнний час", - заявив глава міста.
За словами мера Львова, люди, які намагаються нажитися на оренді - мародери.
"Орендодавець або готель, що виставляє завищену ціну за житло - мародер! Повідомляйте про такі випадки на гарячу лінію міста-1580. Ми будемо діяти так, як потрібно в умовах воєнного часу: перевіримо і зробимо імена мародерів публічними, а також передамо дані СБУ", - додав Садовий.
Відзначимо, що в останні дні у Львові ціни на оренду катастрофічно зросли.
Нагадаємо, що у Львові оголосили мобілізацію чоловіків, які прибули з інших областей після евакуації.
Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!